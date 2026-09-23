CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 3. Bölüm

Bunun üzerine Mirza, hem yeğenini hem de onu kaçıran eniştesini bulmak için Halep'e gitti. Ancak Halep, Mirza'ya sadece Kerem'i değil, yedi senedir onu acılar içinde bırakan Leyla'yı da geri verecekti. Leyla ve 6 yaşındaki Hüma'yı Suriye'den kaçırmak için zorlu bir maceraya giren Mirza'yı, Kapadokya'da bu kez kendi ailesine karşı vereceği çetin bir mücadele bekliyor.