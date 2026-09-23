CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 3. Bölüm
Show TV ekranlarında her çarşamba saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Sevdan Bir Ateş'te heyecan dorukta.
Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan Sevdan Bir Ateş, her çarşamba saat 20.00'de Show TV'de ekrana geliyor.
DİZİNİN KONUSU
Mirza ve Leyla'nın düğünü, nikaha birkaç saat kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yarım kalmıştı. Aradan geçen yedi yıl boyunca Leyla'dan hiç haber alınamadı. Mirza'nın hayatını yeniden kurmaya karar verdiği ve Destan'la evlenmek üzere olduğu gün ise her şey değişti; yedi aylık yeğeni Kerem, insan kaçakçılığı yapan öz babası tarafından kaçırıldı.
Bunun üzerine Mirza, hem yeğenini hem de onu kaçıran eniştesini bulmak için Halep'e gitti. Ancak Halep, Mirza'ya sadece Kerem'i değil, yedi senedir onu acılar içinde bırakan Leyla'yı da geri verecekti. Leyla ve 6 yaşındaki Hüma'yı Suriye'den kaçırmak için zorlu bir maceraya giren Mirza'yı, Kapadokya'da bu kez kendi ailesine karşı vereceği çetin bir mücadele bekliyor.
KADRODA KİMLER VAR
Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar'ın (Leyla) yanı sıra Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor. Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim) ve Süreyya Kilimci (Safura) ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.
Dizinin yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstlenirken, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Tanıtımda Leyla’nın gözyaşları içinde Mirza’ya, “Sen onu birazcık seviyor olsaydın, bana o nikahı kıymazdın” sözleriyle seslenmesi ikili arasındaki gerilimi artırırken; Leyla’nın tekerlekli sandalyedeki babasına kavuştuğu anlar duygu dolu sahnelere imza atıyor.
Babasının, “Geleceğini biliyordum kızım” sözleri ise izleyiciyi derinden etkiliyor. Mirza’nın, Leyla’nın anlattığı hikâyede eksikler olduğunu düşünerek “Bence biz hiçbir şey bilmiyoruz” demesi, gerçeklerin henüz ortaya çıkmadığını gösteriyor.
Leyla ise hastane odasında Vuslat’ın başucunda kararlı bir şekilde “O silahı bulacağım, tüm gerçeği ortaya çıkaracağım” diyerek büyük yüzleşmenin fitilini ateşliyor.
Tanıtımda Destan’ın yaşadığı öfke patlaması ve ardından söylediği “Leyla öldü” sözleri merakı artırırken, finalde uçurum kenarında Leyla’ya silah doğrultulması nefesleri kesiyor.
Mirza’nın arabayı hızla sürdüğü anların ardından duyulan silah sesi ve Mirza’nın acıyla “Leyla!” diye bağırması, yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmanın sinyalini veriyor.