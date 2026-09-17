CANLI İZLE: Sevdiğim Sensin 17. Bölüm
Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarına geliyor.
Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarına geliyor.
Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alırken, kadroda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Alper Çankaya, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu ve Murat Seven de bulunuyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardım etmek üzere yola çıkan İstanbullu Erkan'ın hikayesini konu alıyor. Erkan, bu köyde hayatı boyunca oradan hiç ayrılmamış olan Dicle ile tanışır ve bu karşılaşma her iki karakterin de hayatını baştan aşağı değiştirir.
Dizinin tanıtımında, Dicle'nin Erkan'la evlendikten sonra İstanbul'a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntülere yer verildi. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan'ın hayatını kurtarmak amacıyla evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, ailenin içinde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle'nin masumiyetini hayran bakışlarla izleyen Erkan'ın tavrı ise izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikayesinin beklediğini gösteriyor.
KİMLER ROL ALIYOR?
Ay Yapım imzası taşıyan dizinin hikayesi Coşkun Irmak'a, senaryosu ise Yeşim Aslan'a ait. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Sevdiğim Sensin'in kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli isimler yer alıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek Sevdiğim Sensin’in 17. bölümünün konusu şöyle;
Erkan serbest kalır ancak özgürlüğüne kavuştuğu anda onu çok daha büyük bir mücadele beklemektedir. Dicle, Ferman’ı bizzat kendisinin vurduğunu ve Erkan’ın onu korumak için suçu üstlendiğini itiraf etmiştir. Erkan’ın artık tek ve en büyük amacı, Dicle’yi bir an önce hapisten çıkarmaktır.
Ferman’ın durumu ise hâlâ kritiktir. Her an yaşamla ölüm arasında gidip gelen Ferman için tek uygun böbrek donörü Derya’dır. Ancak Derya, Dicle’nin tutuklandığından henüz habersizdir. Üstelik en büyük düşmanı olarak gördüğü Ferman’ın ölmesini istemektedir.
Tahir için ise Erkan’ın serbest kalması, kurduğu tüm planların suya düşmesi anlamına gelir. Yaşadığı büyük sarsıntının ardından tüm basının önünde epilepsi krizi geçirir. Aldur ailesi, bir yandan Erkan’ın özgürlüğüne kavuşmasına sevinirken diğer yandan büyük oğullarının rahatsızlığını herkesin öğrenmesinin yarattığı baskıyı yaşar. Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyanlardan biri de Esat’tır.
Dicle’yi kurtarmak için ailesine sığınan Erkan, beklemediği büyük bir darbeyle karşılaşır. Ailesinden de destek alamayınca geriye yalnızca tek bir yolunun kaldığını anlar: Derya’yı Ferman’a böbreğini vermeye ikna etmek.
Ancak Derya, Dicle’nin Ferman’ı vurduğu için tutuklandığını öğrendiği anda tüm dengeler değişir. Nefret ettiği Ferman’ın yaşaması için değil, kız kardeşi Dicle’yi kurtarmak için mücadele etmeye karar verir.
Civan ise girdiği gizli ve tehlikeli yolun sonunda büyük bir tehdidin içine sürüklenir. Nilüfer, Civan’ın ortadan kaybolmasının ardından onu bulmak için gizli bir mücadeleye girişir. Ancak Civan’a yaklaştıkça kendisi de tehlikenin içine çekilmeye başlar.
Dicle ise içeride yaşadığı zulmü ve başına gelenleri Erkan’dan saklar. Her şey yolundaymış gibi davranarak onu rahatlatmaya çalışsa da kendisi için hazırlanan tuzaklardan habersizdir. Tam özgürlüğüne kavuşacağına dair umutlar yeniden doğmuşken hiç olmaması gereken bir şey yaşanır. Dicle’nin de Erkan’ın da tüm umutları bir kez daha yıkılır.