CANLI İZLE: Sevdiğim Sensin 17. Bölüm

DİZİNİN KONUSU NE?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardım etmek üzere yola çıkan İstanbullu Erkan'ın hikayesini konu alıyor. Erkan, bu köyde hayatı boyunca oradan hiç ayrılmamış olan Dicle ile tanışır ve bu karşılaşma her iki karakterin de hayatını baştan aşağı değiştirir.

Dizinin tanıtımında, Dicle'nin Erkan'la evlendikten sonra İstanbul'a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntülere yer verildi. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan'ın hayatını kurtarmak amacıyla evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, ailenin içinde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle'nin masumiyetini hayran bakışlarla izleyen Erkan'ın tavrı ise izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikayesinin beklediğini gösteriyor.