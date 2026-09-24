CANLI İZLE: Sevdiğim Sensin 18. Bölüm

DİZİNİN KONUSU NE?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardım etmek üzere yola çıkan İstanbullu Erkan'ın hikayesini konu alıyor. Erkan, bu köyde hayatı boyunca oradan hiç ayrılmamış olan Dicle ile tanışır ve bu karşılaşma her iki karakterin de hayatını baştan aşağı değiştirir.