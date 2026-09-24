CANLI İZLE: Sevdiğim Sensin 18. Bölüm
Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarına geliyor.
Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alırken, kadroda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Alper Çankaya, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu ve Murat Seven de bulunuyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardım etmek üzere yola çıkan İstanbullu Erkan'ın hikayesini konu alıyor. Erkan, bu köyde hayatı boyunca oradan hiç ayrılmamış olan Dicle ile tanışır ve bu karşılaşma her iki karakterin de hayatını baştan aşağı değiştirir.
Dizinin tanıtımında, Dicle'nin Erkan'la evlendikten sonra İstanbul'a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntülere yer verildi. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan'ın hayatını kurtarmak amacıyla evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, ailenin içinde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle'nin masumiyetini hayran bakışlarla izleyen Erkan'ın tavrı ise izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikayesinin beklediğini gösteriyor.