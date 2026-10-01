CANLI İZLE: Sevdiğim Sensin 19. Bölüm
Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Sevdiğim Sensin, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarına geliyor.
Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir yer alırken, kadroda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Alper Çankaya, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu ve Murat Seven de bulunuyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardım etmek üzere yola çıkan İstanbullu Erkan'ın hikayesini konu alıyor. Erkan, bu köyde hayatı boyunca oradan hiç ayrılmamış olan Dicle ile tanışır ve bu karşılaşma her iki karakterin de hayatını baştan aşağı değiştirir.
Dizinin tanıtımında, Dicle'nin Erkan'la evlendikten sonra İstanbul'a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntülere yer verildi. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan'ın hayatını kurtarmak amacıyla evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, ailenin içinde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle'nin masumiyetini hayran bakışlarla izleyen Erkan'ın tavrı ise izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikayesinin beklediğini gösteriyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Erkan, babasıyla ilgili sırrı öğrenmenin eşiğine gelirken İnci herkesi şaşırtacak yeni bir bilgi ortaya atar. Dicle’yi suçlu göstermeyi ve onu hayatlarından göndermeyi amaçlayan İnci’nin planı ise beklemediği şekilde ters teper. Erkan, yaşananların ardından işlerine daha sıkı sarılır ve şirketi kurtarmaya odaklanır. Dicle’den uzaklaşmak yerine ona daha da yakınlaşır.
Dicle ise Erkan’la ilgili sırrı taşımanın öfkesini ve ağırlığını giderek daha fazla hisseder. İnci’ye karşı öfkesi büyürken ikili arasındaki rekabet de iyice kızışır. Dicle, bu kez İnci’yi zor durumda bırakacak ve asla onaylamayacağı bir etkinlik planlar.
Tahir, ilk kez beklenmedik bir hamle yapar. Şirket konusunda işler kendi lehine dönmeye başlamışken bu kez bambaşka bir şeyin peşine düşer ve özellikle Derya için bir sürpriz hazırlar. Ancak bu yolculuk, Tahir’in Derya’nın geçmişine dair kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenmesine neden olur.
Ali Cabbar ise Derya’yla ilgili öğrendiği yeni bir detayla bütün intikam planlarını gözden geçirmek zorunda kalır. Bir yandan da ustalıkla kurduğu planı devreye sokarak Aldur Köşk’e hiç beklenmedik bir hamleyle gelir. İnci artık iyice köşeye sıkışmıştır.
Erkan, Esat’ın sağlık sorunları nedeniyle yarım bıraktığı dev bir projenin peşine düşer. Bu yolda en büyük yardımcısı Sinem olur. Ancak Erkan ve Sinem arasındaki yakın iletişim, Dicle’yi giderek daha fazla rahatsız eder. Erkan’ın işi bağladığı yemekte ise Dicle, hiç söylememesi gereken bir şeyi söyleyerek Erkan’ı zor durumda bırakır.