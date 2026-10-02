CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor?
TRT 1'in Cuma akşamı yayınlanan dizisi Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla bu hafta izleyiciyle buluşacak.
TRT 1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon ilk bölümü bu hafta Cuma akşamı ekrana gelecek. Dizi, kanalın yayın akışında yer alıyor ve uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yeni sezon tarihi, bir süredir izleyiciler tarafından araştırılıyordu. Tarih, yayımlanan fragmanın ardından netleşti.
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Geçen sezonun finalinde Timur Volkov'un kurduğu ölümcül oyun, Adil'i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmıştı. Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalmış, Furtuna ailesi ise Karadeniz'in ortasında ölümle yüz yüze gelmişti. Yeni sezon bu finalin kaldığı yerden başlayacak.
Yeni sezonun ilk bölümünde Adil'in ailesini kurtarmak için göze aldığı hamle, Timur'la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşıyacak. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelmesiyle Esme, zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalacak. Birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında ise aynı aklın izleri belirmeye başlayacak.
Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürüyor. Adil'in karşısındaki düşman cephesi de giderek büyüyor.
İlk bölümde yalnızca düşmanlık değil, sevda da büyüyecek. Sevdiklerine uzanan her eli kırmaya hazır Adil ile artık Furtuna Reisi olan Koçari gelini Esme'nin yeni sınavı, birbirlerinden vazgeçmemek olacak.
Koçari'nin dağlarından Furtuna'nın denizine, Rusya'dan hapishane duvarlarının ardına uzanan büyük savaşta herkes tarafını seçmek zorunda kalacak. Esme, Adil ve Eleni'nin tarafı ise çoktan belli: Uğruna yirmi yıl savaştıkları aileleri.