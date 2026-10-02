CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor?

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Geçen sezonun finalinde Timur Volkov'un kurduğu ölümcül oyun, Adil'i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmıştı. Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalmış, Furtuna ailesi ise Karadeniz'in ortasında ölümle yüz yüze gelmişti. Yeni sezon bu finalin kaldığı yerden başlayacak.