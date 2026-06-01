CANLI İZLE! Türkiye - Kuzey Makedonya, Milli Takım'ın hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

Futbolseverler ekran başına kilitlenmişken, en çok merak edilen sorular yanıt arıyor: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

CANLI İZLE! Türkiye - Kuzey Makedonya, Milli Takım'ın hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:

A Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlık dönemi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Chobani Stadyumu (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak olan heyecan dolu müsabaka, 1 Haziran 2026 Pazartesi (Bu akşam) saat 20.30'da başlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan José Luis Munuera yönetecek. 1696 gün sonra yeniden Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak olan millî takımımızın mücadelesi taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye - Kuzey Makedonya Maçı İlk 11'ler

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Oğuz, Can Uzun, Deniz

İki Ülke Arasındaki 9. Randevu

Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarınki hazırlık maçıyla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole ise engel olamadı. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşand

Sultangazi'de korkunç patlama! Prize takılı unuttu, ev alevlere teslim olduSultangazi'de korkunç patlama! Prize takılı unuttu, ev alevlere teslim olduGündem
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İşte karanlıkta kalacak ilçeler...İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İşte karanlıkta kalacak ilçeler...Yurt
10 gündür aranıyordu: 74 yaşındaki adam asansör boşluğunda ölü bulundu10 gündür aranıyordu: 74 yaşındaki adam asansör boşluğunda ölü bulunduYurt

ı.

Günün Manşetleri
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sokak" uyarısı
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı! Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı!
Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi! 1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi!