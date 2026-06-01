CANLI İZLE! Türkiye - Kuzey Makedonya, Milli Takım'ın hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

A Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlık dönemi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Chobani Stadyumu (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak olan heyecan dolu müsabaka, 1 Haziran 2026 Pazartesi (Bu akşam) saat 20.30'da başlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan José Luis Munuera yönetecek. 1696 gün sonra yeniden Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak olan millî takımımızın mücadelesi taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye - Kuzey Makedonya Maçı İlk 11'ler

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Oğuz, Can Uzun, Deniz

İki Ülke Arasındaki 9. Randevu

Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarınki hazırlık maçıyla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole ise engel olamadı. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşand

ı.