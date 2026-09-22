CANLI İZLE: Tuzlu Kahve 4. Bölüm

Dizinin genel hikâyesinde, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin'in hayatı merkeze alınıyor. Belirli bir plana göre yaşamayı seçen, evlenip yuva kurmayı en büyük hedefi haline getirmiş genç bir kadın olan Derin, uzun süredir devam eden ilişkisine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen düğün hazırlıkları yüzünden zor günler geçiriyor. Ailesinin bitmek bilmeyen beklentileri de onu her geçen gün daha fazla baskı altına alıyor.