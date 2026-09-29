CANLI İZLE: Tuzlu Kahve 5. Bölüm
Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle merak edilenlere yanıt verecek
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Dizinin genel hikâyesinde, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin'in hayatı merkeze alınıyor. Belirli bir plana göre yaşamayı seçen, evlenip yuva kurmayı en büyük hedefi haline getirmiş genç bir kadın olan Derin, uzun süredir devam eden ilişkisine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen düğün hazırlıkları yüzünden zor günler geçiriyor. Ailesinin bitmek bilmeyen beklentileri de onu her geçen gün daha fazla baskı altına alıyor.
Diğer taraftan yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet, ailevi sebeplerle Türkiye'ye dönüş yapıyor. Başarılı, kendi ayakları üzerinde duran ve hayatını alıştığı düzende sürdürmek isteyen Mehmet'in bu dönüşü, ailesi için yeni umutların başlangıcı oluyor. Özellikle annesi, oğlunun artık ülkesine, ailesine ve kuracağı yeni hayata bağlanmasını istiyor. Bunun için oğluna bir gelin adayı bile bulmuş durumda.
Tam bu dönemde Mehmet'in kardeşi Murat'ın evlilik hazırlıkları, Derin'in hayatında hiç beklemediği kapıları aralıyor. Murat'ın nişanlısı ve ailesiyle Derin arasında geçmişe dayanan gerilimler, iki ailenin yollarını yeniden kesiştirirken, yıllardır gizli kalmış duyguların ve hesapların da gündeme gelmesine neden oluyor.
Bambaşka dünyalara ait gibi görünen Mehmet ile Derin'in yolları; ailelerin beklentileri, geçmişten gelen yükler, sırlar, yanlış anlaşılmalar ve sürpriz karşılaşmalar eşliğinde kesişmeye devam ediyor. Tuzlu Kahve, aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı; romantik komedi ile aile dramasını iç içe geçiren sıcak, eğlenceli ve duygusal bir hikâye anlatıyor.