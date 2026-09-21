CANLI İZLE: Uzak Şehir 65. bölüm
Uzak Şehir’in 65. bölümünde Cihan’ın C. Deniz’i Mardin’e getirmesi, Alya ile arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirecek. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler “Uzak Şehir ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.
Uzak Şehir, 65. bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
UZAK ŞEHİR’İN KONUSU NE?
Alya Albora, hayatını kaybeden eşinin vasiyetini yerine getirebilmek amacıyla onun cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak Alya’nın bu yolculuğu, geri dönüşün ve Albora’dan ayrılmanın mümkün olmadığı bir sürecin başlangıcına dönüşür.
Albora aşiretinin başındaki Cihan Albora, Alya’nın verdiği mücadeleye kayıtsız kalmaz. Buna rağmen oğlunu yanına alarak gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlık yönleri, aile içinde saklanan sırlar ve bölgenin gerçekleriyle karşılaşan Alya, kendisini vefat eden eşinin ailesine karşı büyük bir mücadelenin içinde bulur.
UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?
Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.
AyNa Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı oturuyor. Uzak Şehir’in senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Kanlı düğünün ardından Albora Konağı’nı derin bir yas kaplamıştı. Yaşananlardan habersiz şekilde Mardin’e dönen Alya, art arda öğrendiği acı gerçeklerle yıkılmıştı. Cihan’a ulaşmaya çalışmasına rağmen karşısında artık eskisinden tamamen farklı bir adam bulmuştu.
Cihan’ın aldığı karar yalnızca ikisinin değil, Cihan Deniz’in de kaderini değiştirmişti. Evlat acısı ve vicdanıyla baş başa kalan Sadakat, hayatının en ağır sınavını verirken Nare de yaşadığı büyük kaybın ardından aldığı kararlarla Albora ailesini beklemediği bir tehlikenin eşiğine sürüklemişti.
Demir hakkında yaşanan gelişmeler, Zerrin’i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine çekmişti. Birkaç gün içinde iki oğlunu toprağa veren Ecmel ise yaşadığı acıyı büyük bir öfkeye dönüştürmüş ve bütün dengeleri değiştirebilecek tehlikeli bir plan hazırlamıştı.
Aradan aylar geçtikten sonra Budapeşte’de oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya, geçmişi geride bıraktığını düşünüyordu. Ancak karşısına çıkan beklenmedik kişi, Alya’nın yeniden sarsılmasına neden olmuştu. Yarım kalan hesapların ve söylenemeyen sözlerin yeniden gün yüzüne çıkacağı anlaşılmıştı.
Hasan ise tesadüfen öğrendiği büyük sırrın yükünü tek başına taşımaya başlamıştı. Bu gerçeğin ortaya çıkması hâlinde yalnızca Albora ailesinin değil, bugüne kadar herkesin doğru bildiği bütün dengelerin altüst olacağı görülmüştü.
UZAK ŞEHİR 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cihan’ın C. Deniz’i Mardin’e getirmesi, Alya ile arasında yaşanan savaşın yeniden alevlenmesine neden olur. Oğluna kavuşabilmek için onların peşinden gelen Alya, Cihan’ın karşısına dikilir. İkili, bir yandan geçmişte yaşadıkları kırgınlıklarla hesaplaşırken diğer yandan hâlâ susturamadıkları duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Ecmel’in beklenmedik hamlesi ise Alya’yı tehlikeli bir seçimin eşiğine getirir. Alya’nın vereceği tek bir cevap, hem kendisini hem de Cihan’ı yakabilecek sonuçlar doğuracaktır.
Zerrin’in kızına kavuşma isteği, Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilimi geri dönülemeyecek bir noktaya taşır. Nare’nin yaşadığı acıyı bastırmak için seçtiği yol ise konakta saklanan bütün yaraların yeniden açılmasına yol açar.
Sadakat’in geçmişinden gelen ve yıllardır gizlenen büyük sır, ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. Midyat’a gelen gizemli Kartal’ın asıl amacı merak konusu olurken, cezaevinden çıkmaya hazırlanan Ateş’in gelişi yeni ve büyük bir hesaplaşmanın işaretini verir.
Albora ailesinin uzun yıllardır sakladığı gerçek açığa çıkmak üzereyken Alya’nın atacağı beklenmedik adım, onu kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalacağı zorlu bir çıkmaza sürükler.