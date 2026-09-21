CANLI İZLE: Uzak Şehir 65. bölüm

UZAK ŞEHİR’İN KONUSU NE?

Alya Albora, hayatını kaybeden eşinin vasiyetini yerine getirebilmek amacıyla onun cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak Alya’nın bu yolculuğu, geri dönüşün ve Albora’dan ayrılmanın mümkün olmadığı bir sürecin başlangıcına dönüşür.

Albora aşiretinin başındaki Cihan Albora, Alya’nın verdiği mücadeleye kayıtsız kalmaz. Buna rağmen oğlunu yanına alarak gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlık yönleri, aile içinde saklanan sırlar ve bölgenin gerçekleriyle karşılaşan Alya, kendisini vefat eden eşinin ailesine karşı büyük bir mücadelenin içinde bulur.