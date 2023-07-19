Canlı yayında ortalık karıştı! | Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Çiftçi Nihat Babaözü birbirine girdi!
Ulusal Kanal'da yayınlanan Odak Noktası programında dün akşam Çiftçi Nihat Babaözü ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı arasında tansiyon yükseldi. İkili ekonomi konusunda resmen birbirine girdi.
Ulusal Kanal'da yayınlanan Odak Noktası programında dün akşam Çiftçi Nihat Babaözü ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı arasında tansiyon yükseldi. İkili ekonomi konusunda resmen birbirine girdi.
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