İşin Aslı - 31 Mayıs 2023

Prof. Dr. Emin Gürses, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındakileri dinlediğini belirterek, "geldiği nokta burası" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Emin Gürses, vatandaşın Millet İttifakı'nda 10 tane liderin olmasının inandırıcı olmadığını aktardı. Gürses, "vatandaşa güven vereceksin" dedi.

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak kalmasının daha iyi olacağını belirtti. Gürses, Soylu'nun bakanlığı döneminde her yere koşturduğunu aktardı.

Gürses, Bakanlar Kurulu için konuşulan isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Emin Gürses, Türkiye'deki seçimlerin dünyada yarattığı yankıyı değerlendirdi. Gürses, Çin ve Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden ülkeler olmasını yorumladı.

Gürses, seçim sonrası Türkiye'nin önündeki sorunlara değindi. Gürses, Enerji ve Tarım Bakanlığı'nda yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Gürses, Doğu Akdeniz konusunda, "Çin ve Rus donanması Doğu Akdeniz'de olmalı" ifadelerini kullandı.

Gürses, seçim sonuçlarının Altılı Masa partilerine etkisini değerlendirdi.

Prof. Dr. Emin Gürses, Kosova-Sırbistan sınırında yükselen tansiyonu ve ABD'nin Balkanlardaki yeni hedefini değerlendirdi.

Prof. Dr. Emin Gürses, İngiltere'nin Amerika'yı kullandığını aktararak, "İngiltere müdahale edeceği yerde Amerika'yı askeri gibi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Gürses, vatandaşın öncelikli sorunun gıda ve barınma olduğunu aktardı. Gürses, "Vatandaşın karnı aç olduğunda ifade özgürlüğünü düşünmez" dedi.