🔴 Celta Vigo – Real Madrid canlı izle! Celta Vigo - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya La Liga’da 27. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Barcelona’nın 4 puan gerisinde bulunan Real Madrid, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Celta Vigo ise sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı oldu.

CELTA VIGO – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Celta Vigo – Real Madrid karşılaşması 6 Mart 2026 Cuma günü saat 23.00’te oynanacak.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma İspanya’nın Vigo kentindeki Abanca Balaídos Stadyumu’nda oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Aidoo, Dominguez, Mingueza, Roman, Moriba, Carreira, Fer Lopez, Alvarez, Jutgla.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Mendy, Fran Garcia, Tchouameni, Thiago, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Gonzalo.