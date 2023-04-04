Moskova'da 4'lü zirve

Günlük programına konuk olan Gazeteci Cem Kıran, Moskova'da yapılacak olan 4'lü zirve ve bu görüşmenin Türkiye ve Suriye'nin normalleşme sürecine nasıl katkı sunacağına dair yorumlarda bulundu.

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Günlük programına konuk olan Gazeteci Cem Kıran, Moskova'da yapılacak olan 4'lü zirve ve bu görüşmenin Türkiye ve Suriye'nin normalleşme sürecine nasıl katkı sunacağına dair yorumlarda bulundu. Kıran konuya dair şunları ifade etti:

- Suriye kendi kaybettiği nüfusu geri almak istiyor. Görüşmeler tamamen kapalı kapılar ardında yürütülüyor. İran'ın ne konuştuğu tamamen sır. Kimse bir şey demiyor bu konu hakkında. Suriye masaya çok güçlü bir şekilde oturdu. Masada Türkiye'nin elinde hiçbir şey yok her şey Suriye lehine.
# Günlük # rusya # türkiye # iran # suriye

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