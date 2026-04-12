Chelsea - Manchester City ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Arsenal’in puan kaybettiği haftada Manchester City, şampiyonluk umutlarını tazelemek amacıyla sahaya çıkıyor. Oynadığı 30 maç sonunda 61 puana sahip olan Pep Guardiola’nın ekibi, zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Chelsea ise 31 maçta topladığı 48 puanla üst sıralardaki konumunu güçlendirmek için Liam Rosenior yönetiminde mücadele verecek. Ligin zirvesinde ise 32 maçta 70 puan toplayan Arsenal bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Lavia, Estevao, Palmer, Neto, Pedro.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

KARŞILAŞMA BİLGİLERİ

Chris Kavanagh’ın yöneteceği müsabaka, 12 Nisan Pazar günü saat 18.30’da Stamford Bridge’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.