Chelsea - Manchester City ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 32. haftasında Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea, Pep Guardiola’nın ekibi Manchester City’yi konuk ediyor. Lider Arsenal’in puan kaybettiği haftada şampiyonluk umutlarını tazelemek isteyen konuk ekip için bu mücadele stratejik bir önem taşıyor

Yayınlanma: Güncellenme:

Lider Arsenal’in puan kaybettiği haftada Manchester City, şampiyonluk umutlarını tazelemek amacıyla sahaya çıkıyor. Oynadığı 30 maç sonunda 61 puana sahip olan Pep Guardiola’nın ekibi, zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Chelsea ise 31 maçta topladığı 48 puanla üst sıralardaki konumunu güçlendirmek için Liam Rosenior yönetiminde mücadele verecek. Ligin zirvesinde ise 32 maçta 70 puan toplayan Arsenal bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

  • Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Lavia, Estevao, Palmer, Neto, Pedro.
  • Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

KARŞILAŞMA BİLGİLERİ

Chris Kavanagh’ın yöneteceği müsabaka, 12 Nisan Pazar günü saat 18.30’da Stamford Bridge’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Günün Manşetleri
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyor
150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
Mavi Vatan'da Yunan ‘bot’u Türk askerini görünce firar etti!
Netanyahu'dan Erdoğan'ı hedef alan açıklama
İslamabad’da ABD-İran görüşmelerinin ilk aşaması sona erdi
İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında gelişme...
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
Yarın karanlığa hazır olun: Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak Yarın karanlığa hazır olun: Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 12 Nisan Pazar Gazete manşetleri 12 Nisan Pazar
Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak