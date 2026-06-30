CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım: “Kılıçdaroğlu’nu tasfiye eden çetenin İBB ihale ve fon ağını açıklıyorum!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nde "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan gelişmeler hız kesmiyor. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Ulusal Kanal’da gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Yıldırım, CHP GEnel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'zoomcular' ve 'değişimciler' diye adlandırdı ekip tarafından nasıl kuşatıldığını anlattı. Yıldırım, “Partiyi Gladyo’nun, Mossad’ın veya İngiliz istihbaratının çekim alanına sokmaya çalışan 'haşhaşi' unsurları bu örgüt kendi içinden söküp atacaktır.” dedi.

‘MERAL AKŞENER’İ MASADAN KALDIRDILAR’

Fahri Yıldırım, “Mutlak Butlan” kararına giden sürecin doğru tahlil edilmesi için Altılı Masa dönemine bakılması gerektiğini söyledi. Her şeyin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla başladığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Meral Hanım’ı o masadan kaldıran gerekçelerin ne olduğunu ve CHP içinde Meral Hanım’ı ısrarla masadan kalkmaya zorlayan odağın merkezinde kimlerin yer aldığını iyi görmek gerekiyor. Kendisini o masadan kaldıran 'zoomcular' ve 'değişimciler', Meral Hanım masadan kalktığı an kendi cumhurbaşkanı adaylıklarını ilan edeceklerinin sözünü verdiler. Meral Hanım saatlerce bekledi, o açıklama gelmeyince masaya dönmek zorunda kaldı."

Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde Türk siyaset tarihine damga vuracak açıklamalar yapacağına inandığını belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Turpun büyüğü heybede" sözünün de hafife alınmaması gerektiğini, Kemal Bey’i içeriden hançerleyenlerin isimlerinin tek tek açığa çıkacağı bir sürece girildiğini ifade etti.

İBB VE FİRARİ İSİMLER AĞI

Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na yönelik tasfiye hareketinin arkasındaki yapısal ve finansal ilişki ağına dair somut isimler vererek şunları söyledi:

Ertan Yıldız & Adem Soytekin: Bakırköy Belediye Meclis Üyesi ve İBB iştiraklerine bağlı komisyon üyesi olan itirafçı Ertan Yıldız ile "70 dairenin dağıtıldığı listedeki isimleri açıklarım ama serbest kalmak istiyorum" diyen Adem Soytekin, İBB ile doğrudan irtibatlı isimlerdir.

Emrah Bağdatlı: KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’ın üzerinde ihale alan ve şu an yurt dışına firar etmiş olan isimdir.

Murat Gül İbrahimoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu’na en ağır saldırıları fonlayan televizyon kanallarından birinin sahibidir. Ayrıca AK Parti Beylikdüzü eski ilçe başkanı olup daha sonra İBB Hukuk Danışmanlığına getirilen şahıs da şu an firaridir.

PARTİ İÇİ SIZMALAR

Cumhuriyet tarihinden bu yana hiçbir ana muhalefet liderinin Kemal Kılıçdaroğlu kadar organize saldırılara uğramadığını belirten Yıldırım; Artvin’deki roketatarlı saldırıyı, Adalet Yürüyüşü’ndeki DEAŞ tehdidini ve Çubuk’taki linç girişimini hatırlattı. İstanbul Fatih Camii'nde Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi bırakan Yusuf Tezel konusuna da değinen Yıldırım, "İfadesi alınıp bırakılan bu şahıs Belçika’ya kaçtı, sonra geri dönerek Türkiye’deki bazı belediyelerden ihale almaya devam etti. Yargımızın ve Adalet Bakanı’nın bu gizli ellerin üzerine gitmesini bekliyoruz" dedi.

‘GENEL BAŞKANI KUŞATANLAR DEĞİŞİMCİLER’

Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ irtibatlarını göremediğim için özür dilerim" öz eleştirisini de değerlendiren Yıldırım, partideki uyuyan hücrelerin Genel Başkan'ı nasıl kuşattığınıkendi üzerinden örneklendirdi:

"Genel başkanı adeta bir fanusun içine alarak dünyadan yalıtan yapı, bugünkü değişimcilerin ta kendisidir. Ben Çankaya İlçe Başkanı olarak tam 4 yıl boyunca, Atatürkçü, ulusalcı ve anti-emperyalist duruşumdan rahatsız oldukları için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürülmedim. Kemal Bey’e gerçekleri anlatacak namuslu insanların önü özel kalemden, basın danışmanlığından kesildi. 5 Kasım kurultayında Genel Başkan’ın yanındaki özel kalem, basın danışmanı, korumalar ve MYK’nın tamamına yakını o gün saf değiştirip 'değişimci' oldu. Bu devşirme yapı, dış güçlerin ve FETÖ’nün uyuyan hücrelerinin yönlendirmesiyle hareket ederek ulusal bir tehdit oluşturmaktadır."

‘ANKARA İL BİNASINDA AÇIK İŞGAL VAR’

Mevcut yönetimin sıklıkla kullandığı "Baba Ocağı" söylemine sert tepki gösteren Fahri Yıldırım, bu kavramın Fetullahçı yapının mülkiyet ilişkilerinden doğan bir dil olduğunu savundu:

"Bu kelimeyi kullananların bir mülkiyet hakkı mı var, partinin tapusu kendilerinde mi? Burası baba ocağı değil, 'ata ocağı'dır. Sahibi millet, kurucusu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Genel merkezde ve il binalarında yaşanan devir-teslim krizlerine de değinen Yıldırım, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Parti Meclisi'nde çoğunlukta olduğunu iddia edenlerin toplantılara bile gelemediğini söyledi. Ankara İl binasında şu an bir yönetim değil, açık bir işgal söz konusu olduğunu belirten Yıldırım, belediye güçlerini yığarak direnişçilik oynamanın CHP kültürüne yabancı olduğunu ifade etti.

‘ÖZEL EKİBİ CHP’Yİ HAVALE PARTİSİNE DÖNDÜRDÜ’

31 Mart yerel seçimlerindeki birincilik başarısının tamamen mevcut yönetime mal edilmesini "emek hırsızlığı" olarak nitelendiren Yıldırım, tarlaya tohumu ekenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı:

“13 yıl boyunca ilmek ilmek Millet İttifakı’nı kuran, taban tabana zıt kesimleri buluşturup %48.5 oya ulaşan ve kurultay öncesi Şanlıurfa’da Türkiye genelinde 430-450 belediyenin kazanılacağını anketlere dayanarak ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

“Mahsulü toplayıp avantadan üstüne oturan ise Özgür Özel ve ekibidir. Sokağın, örgütün hakkını gasp edip 'Ben birinci parti yaptım' demek siyasi ahlaksızlıktır. Özgür Özel’in vizyoner bir programı yoktur, sadece hitabet düzeyinde bağırmaktadır.

“Kürsüde ‘Ön seçim yapacağım’ diye namus sözü veren Özel, hiçbir yerde ön seçim yapmamış, tamamını merkezden atamıştır. Çankaya Belediyesi’nde işçileri yoksulluk sınırının altına mahkum edip insanları işten atarak sosyal demokrasiden bahsedilemez. Mevcut yönetimin tek gündemi Silivri’deki suç ortaklarının savunulması ve kara para iddialarının perdelenmesidir. CHP adeta bir 'havale' partisine dönüştürülmüştür.”

‘NATO, TARİHSEL ÖMRÜNÜ TAMAMLADI’

Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi’ni değerlendiren Yıldırım, NATO'yu sert sözlerle hedef aldı:

"NATO; tarihsel ömrünü çoktan tamamlamış, CIA ve Gladyo’nun maşası haline gelmiş faşist bir jandarma örgütüdür. Üçüncü dünya ülkelerini istila etmek ve küresel kapitalizmin önünü açmak için kurulmuştur. Kıbrıs'ta bize ambargo uygulayan da bu NATO'dur. Ankara’daki bu zirve öncesinde, demokratik haklarını kullanarak protesto gösterisi yapan 180’e yakın yurtsever arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Bu kabul edilemez, arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Eğer Çankaya’da kendilerini haksız yere görevden almasalardı Ankara İl Başkanlığı olarak bu NATO protestolarının en önünde olacaklarını belirten Yıldırım, "Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı net bir duruş sergilemeyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partili, solcu ya da sosyal demokrat olamaz. Partiyi Gladyo’nun, Mossad’ın veya İngiliz istihbaratının çekim alanına sokmaya çalışan 'haşhaşi' unsurları bu örgüt kendi içinden söküp atacaktır" diyerek tüm parti üyelerini ve tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmaya çağırdı.