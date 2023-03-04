"CHP'nin içinde çatışmalar büyüyecek" | Serhan Bolluk değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, Meral Akşener'in açıklaması sonrası dağılan Altılı Masa sürecini anlattı. Bolluk, Altılı Masa'nın kavga içinde olduklarını belirterek "CHP'nin içinde çatışmalar büyüyecek" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, Ulusal Kanal'da yayınlanan Haberiniz Olsun programına katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası dağılan Altılı Masa'nın sürecini değerlendiren Bolluk, "Altılı Masa, Amerika - İsrail ekseninin Türkiye'ye müdahale aracıydı" dedi.

Bolluk, önümüzdeki süreçte Altılı Masa'nın şu anda bulundukları kavga halinin gittikçe büyüyeceğini belirtti.

# Haberiniz Olsun

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