Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akbelen'de yaşananları değerlendirdi. Perinçek, partisinin Akbelen'de işçinin, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca yeşil hareketin emperyalist merkezlerde gerici bir hareket olarak ortaya çıktığını aktardı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 1, 2023
- Akbelende işçinin, çiftçinin, köylünün yanındayız.
- Dünyada yeşil cereyan yeşili üreten gelişen dünyada çıkmadı, emperyalizmin merkezinde gerici bir hareket olarak çıktı.
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