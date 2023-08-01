Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akbelen'de yaşananları değerlendirdi. Perinçek, partisinin Akbelen'de işçinin, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca yeşil hareketin emperyalist merkezlerde gerici bir hareket olarak ortaya çıktığını aktardı.

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