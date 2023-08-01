Çıkış Yolu - 1 Ağustos 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akbelen'de yaşananları değerlendirdi. Perinçek, partisinin Akbelen'de işçinin, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Perinçek ayrıca yeşil hareketin emperyalist merkezlerde gerici bir hareket olarak ortaya çıktığını aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Akbelende işçinin, çiftçinin, köylünün yanındayız.

- Dünyada yeşil cereyan yeşili üreten gelişen dünyada çıkmadı, emperyalizmin merkezinde gerici bir hareket olarak çıktı.



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