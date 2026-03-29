Çirkin 1. bölüm izle Star TV | Çirkin ilk bölüm tek parça full HD izle

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. İzleyiciler dizinin yayın saati ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor.

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen yapımın yayın saati ve canlı izleme bilgileri gündemde yer alıyor.

Çirkin dizisi, 29 Mart Pazar günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Diziyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, kanalın resmi yayın akışı üzerinden bölümü takip edebilecek.

Küçük yaşta mahalleden ayrılan Kadir’e çocukluğundan beri hayran olan Meryem’in hayatı, Kadir’in beklenmedik bir anda geri dönmesi ve evlilik teklif etmesiyle değişir.

Meryem, sevdiği adamla yeni bir hayata adım attığını düşünürken aslında geri dönüşü olmayan bir dünyanın içine girmek üzeredir. Bu yeni dünyada onu bekleyen sırlar ve zorunluluklar, hikâyenin merkezinde yer alıyor.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği dizinin yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin gerçekleştiriyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

