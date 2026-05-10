Çirkin 7. bölüm izle Star TV | Çirkin ilk bölüm tek parça full HD izle

Çirkin bu akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler dizinin takipçileri tarafından merak edilirken, yapımda aşk, ihanet ve intikam temaları ön plana çıktı.

Dizinin yeni bölümünde Kadir ve Lale’nin aşk haberini gören Cennet’in öfkesi, yalıda büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Lale ise Kadir’i kaybetmemek için Cennet’in ağır sözlerine sessiz kalırken, Meryem’e yönelik gizli bir plan hazırlamaya başladı.

Ateş’ten gelen beklenmedik aşk itirafıyla umutlanan Nehir’in mutluluğu ise uzun sürmedi. Sakladığı büyük sırrın ortaya çıkması, Ateş ile arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi.

Öte yandan Kadir, kulübe ortaklık imzasıyla hayallerine ulaştığını düşünürken Ferhat’ın devreye soktuğu intikam planıyla büyük bir çıkmazın içine sürüklendi. Ferhat’ın Meryem’i koz olarak kullanması, Kadir’i zor bir seçim yapmak zorunda bıraktı.