🔴 Çorum FK – Keçiörengücü canlı izle! Çorum FK – Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off heyecanı başladı. Sezon boyunca üst sıralar için mücadele eden Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, kritik maçta kozlarını paylaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü arasındaki play-off karşılaşması 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Play-off ilk turunda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PLAY-OFF’TA HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

Doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor’un yanı sıra Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü de play-off heyecanı yaşayacak.

İlk turu geçen ekipler, 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım ise 24 Mayıs’ta Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak finalde Esenler Erokspor’un rakibi olacak.

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile profesyonel liglerde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Çorum temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.