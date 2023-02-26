Görüş Alanı - 25 Şubat 2023

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Görüş Alanı'nda bu hafta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından yaşanan süreç, bir daha böyle bir sürecin yaşanmaması için alınması gereken önlemler ve kamucu toplum anlayışının çözüm olup olamayacağı,sorumlular için hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve depremin gölgesinde yaşanan seçim tartışmaları konuşuldu.

PROGRAMA KATILAN UZMAN VE KONUKLAR:

• Gazeteci Güngör Yavuzaslan

• Dr. Eray Güçlüer

• Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

• Vatan Partisi MYK ÜyesiCem Dikmen

• Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir

# Görüş Alanı # Görüş Alanı programı

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