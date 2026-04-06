Delikanlı 1. bölüm izle SHOW TV | Delikanlı ilk bölüm tek parça full HD izle

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, dışarıdan kusursuz ve karizmatik bir profil çizen Yusuf karakterinin iç dünyasına odaklanıyor.

Dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp) ve Mina Demirtaş (Dila) yer alıyor.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf’un hikayesi, geçmişte yaşadığı travmalar ve hesaplaşma arzusu etrafında şekilleniyor. Mahallede büyüyen ve ailesine bağlı bir hayat süren Yusuf’un en büyük hayallerinden biri ise Hazan ile kuracağı gelecek oluyor. Ancak imkansızlıklar ve hayatın sert gerçekleri bu hayalin önüne geçiyor.

Hazan ile Yusuf’un ilişkisi, beklentiler ve çevresel baskılar nedeniyle giderek kırılgan bir hale gelirken, Yusuf’un tüm çabası bu yükün altında eziliyor. Bu süreç, karakterin dönüşümünde belirleyici bir rol oynuyor.

Yusuf’un yolu Dila ile kesiştiğinde ise hikayede yeni bir sayfa açılıyor. İlk karşılaşma sert ve gerilimli bir atmosferde geçse de bu karşılaşma, Yusuf’un planlarının başlangıcı olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Yusuf’un kardeşi Murat’ın karıştığı tehlikeli işler, aileyi büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor. Borç, korku ve suç dünyasının baskısı giderek artarken Yusuf, hem ailesini korumak hem de kurduğu düzeni ayakta tutmak zorunda kalıyor.

Yaşanan tüm gelişmeler, Yusuf’un içindeki intikam duygusunu daha da büyütüyor. Bu süreç, karakteri geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmaya doğru sürüklüyor.

DELİKANLI 1. BÖLÜM CANLI İZLE

Delikanlı dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler, Show TV’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayını canlı olarak takip edebiliyor. Ayrıca televizyon yayını üzerinden de dizi eş zamanlı olarak izlenebiliyor.