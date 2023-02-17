Deprem sonrası çözüm önerileri - Özel Yayın - Can Karadut - 16 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılıyor. Depremin neden olduğu çeşitli hasarlara çözüm önerileri Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da ekranlara yansıdı.

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Yeniden depremlerle büyük yıkımlar yaşamamak için neler yapılmalı? Depremin getirdiği ekonomik yükler nelerdir? Binaların inşaatı nasıl olmalı, yapı denetimi nasıl yapılmalı? Sismik izolatör binayı nasıl korur? Hepsi ve daha fazlası, deprem sonrası tüm çözüm önerileri Ulusal Kanal'da.

Can Karadut'un konukları:

• Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu

• İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi - Deprem Uzmanı Prof. Dr. Kadir Güler

• İnşaat Yüksek Mühendisi - Kent Bilimci Hüseyin Aksu

• İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş

• Eski Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Mustafa Aynur

• İnşaat Yüksek Mühendisi - TİS Genel Müdürü Uğurcan Özçamur

# deprem

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