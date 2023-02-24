Görüş Alanı - 23 Şubat 2023

Görüş Alanı programı bu hafta çok özel konuklarıyla Ulusal Kanal ekranlarına yansıdı. Programda öne çıkan başlıklardan biri "Deprem'de devlet yok kışkırtmaları" oldu.

Uzmanlar ve konuklar, depremin çok boyutlu etkileri ile nasıl mücadele edileceği konusunda yorumlarda bulundular.

Seçim tarihinin her geçen gün biraz daha yaklaşması ile akıllara gelen seçim tartışmaları Görüş Alanı'nda cevaplandı.

Programa katılan uzman ve konuklar:

• Eski Devlet Bakanı Masum Türker

• Aydınlık Gazetesi GYY Mustafa İlker Yücel

• Akademisyen - Siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri

• Milat Gazetesi Yazarı Av. Ebubekir Elmalı

• Süperhaber yazarı Ceyhun Bozkurt