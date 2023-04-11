Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında partisinin ve ittifakların aday listelerini değerlendiriyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Vatan Partisi'nin ve ittifakların aday listelerini değerlendiriyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

- İki liste çarpışıyor. Diğer partilerin listelerinin toplamı çürümeyi yansıtıyor. İçinde PKK bağlantılılar, FETÖ bağlantılılar, HÜDA PAR'lılar, yani bölücülüğün ve ayrılıkçılığın diğer şubesi, mafya elemanları... Bunlardan oluşan listeler.

- HÜDA PAR AK Parti'nin listelerinden seçime giriyor, AK Parti'nin müttefiki olan Büyük Birlik Partisi Meclis'in dışında bırakılıyor.

- Sistemin partileri Amerika'dan yakalarını kurtaramadılar. Dolayısıyla Amerika artıklarını tekrar Meclis'e sokuyorlar.

- Sistemin iki duvarı var. Bir duvar Cumhur İttifakı, diğer duvar Millet İttifakı. Millet İttifakı Amerika'nın adamları, Cumhur İttifakı Amerika'dan korkuyor. Sistem iki duvar üzerinde duruyor.

- Alınmayanlar açısından da bakmak lazım. Mesela Metin Külünk... Metin Külünk AK Parti'nin Amerika'ya meydan okuyan, çok birikimli bir entellektüel. Namuslu, karakterli... O yok listelerde. Veya Tolga Ağar, o da alınmıyor. Süleyman Soylu kenarlara itiliyor. Evet İstanbul'da liste başı Sayın Süleyman Soylu ama İçişleri Bakanı olarak kenarlara atılan, fotoğraf karelerinin dışında bırakılan... Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na da son veriliyor. Onun Meclis'e alınması bunu gösteriyor.

- İki Barış, Süleyman Soylu'yu hedef alan sipariş, ısmarlama kitaplar yazdı. Onlar da aynı Sedat Perker'in misyonunu üstlenerek Süleyman Soylu'ya vuruyor.

- Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde "kaç milletvekili vereceksiniz? Kaç bakanlık alacağız?" böyle bir şey söylemedim. Şunu söyledim; "Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. O zorlukları göğüslemeye biz 15-16 Temmuz gecesi başladık. O gün Amerikan Emperyalizmi başarılı olsaydı sizinle toprağın altında komşu olacaktık. Şimdi Türkiye'nin önünde böyle zorluklar var. Bizim bu zorlukların karşısında Üreticilerin Milli Hükümeti'ni oluşturmamız lazım."

- AK Parti Amerika'dan korktuğu için Vatan Partisi'yle ittifak yapmadı.

- Cumhur İttifakı Atlantik Sistemi'ne kendini kabul ettirme yolunu seçti.

- Amerika ile birlikte Üretim Devrimi'ni yapamazsınız.

- AK Parti seçim beyannamesinde "NATO ile ilişkilerimizi geliştireceğiz" diyor, Avrupa Birliği sevdasından vazgeçmiyor, öte yandan "özelleştirmede ısrar edeceğiz" şeklinde özetleyebileceğimiz bir beyanname. Neresi yerli ve milli bu seçim beyannamesinin? Bunların hepsi milliliğe karşı gayri milli, yerliliğe karşı küresel.

- Göreceğiz, Meclis'e girince HÜDA PAR ve HDP birlikte hareket edecekler. Kürsüye çıkıp Türk kavramına karşı çıkacaklar, kürsüye çıkıp özerklik iddiasında bulunacaklar, kürsüye çıkıp kahraman olarak Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı anacaklar. İkisinin de kahramanları aynı.

- Sayın Cumhurbaşkanımız "tek millet, tek devlet" diyor ama "tek millet, tek devlet"e karşı çıkanları kolundan tutup Meclis'e sokuyor.

- Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız HÜDA PAR'ın programını okumuyor mu? Parlementonun içine dinamit götürüyorlar. Meclis'e hem CHP mayın taşıyor, hem de Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu HÜDA PAR'la birlikte mayın sokuyor, dinamit sokuyor.

- Büyük Birlik Partisi Meclis dışında kaldı, HÜDA PAR'dan da en az dört milletvekilini Sayın Cumhurbaşkanımız Meclis'e sokuyor.

- AK Parti içindeki Amerikan emperyalizmi yanlılarıyla milli olanlar arasında bölünmenin başladığını görüyoruz. Sayın Süleyman Soylu'ya tavırlarında, Sayın Metin Külünk'e tavırlarında, Sayın Tolga Ağar'a tavırlarında bunu görüyoruz. Zaten Sayın Ethem Sancak'tan niye vazgeçtiler.

- Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede duracak kendisi seçecek. Ama şimdiki AK Parti politikaları gösteriyor nerede durduğunu.

Ayrıntılar geliyor...