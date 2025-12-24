Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yayınlanan "Çıkış Yolu" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programa Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan da katıldı.

Gündemin ana maddesi olan ve 28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendiren Perinçek, mevcut ekonomik sistemin emekçilerin taleplerine yanıt veremeyecek durumda olduğunu vurguladı.

‘’TÜRK-İŞ'İN TAVRI TAKDİRİN ÜSTÜNDEDİR’’

Asgari ücret görüşmelerinde masada yer almayan Türk-İş'in tutumuna değinen Perinçek, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ve sendika yönetimini tebrik etti. Perinçek, "Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'ın yıllarca, aylardır bu konudaki tutumu, mücadelesi el türlü takdirin üstündedir. İşçi sınıfının gerçekten Türk İş Yönetimi tam anlamıyla çıkarlarını kararlı olarak savunan bir çizgi izliyor" ifadelerini kullandı.

Masada olmamanın pazarlık gücünü düşürdüğü yönündeki eleştirilere de karşı çıkan Perinçek, "Masaya oturarak rakamı yükseltemezsiniz. Aksine, masaya oturmayarak en sert tavrı aldılar. Masada dilenecekleri yerde dışarıdan protesto yaptılar. Eğer zam oranı belli bir seviyeye geldiyse, bunda Türk-İş’in bu protestosunun payı vardır" dedi.

Yüzde 27'lik zammın enflasyonun altında kaldığını vurgulayan Vatan Partisi lideri, sadece para basarak yapılan artışların doğrudan enflasyona yansıyacağına dikkat çekti. Perinçek, "Üretimi artırmadan, para basarak kağıt verebilirsin. O da zaten hemen enflasyona yansır. Onun için biz bütün halkımızın, emekçilerimizin dikkatlerini üretim devrimine seferber etmek ve yöneltmek, Vatan Partisi'nin görevi bu" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ÜRETİM DEVRİMİ

Emekçileri Vatan Partisi çatısı altında örgütlenmeye çağıran Perinçek, çıkış yolunu "Üreticilerin Milli Hükümeti"ni kurmak olarak gösterdi. Perinçek programda şunları kaydetti: "Vatan Partisi'nde toplanalım. Bu iktidar değişecek, üreticilerin milli hükümeti kuralım. O zaman ne olur? Üretimi arttıran Vatan Partisi'nin programıyla vereceğimiz işçiye vereceğimiz, çiftçiye vereceğimiz esnafın, zanaatkarın kazanacağı çarşıların şenlenmesini sağlayacak sanayicimizin, tüccarımızın da daha büyük gelirler kazançlar elde edecekleri üretimi gerçekleştirelim."

Perinçek, gelirlerin yüzde 40’ının tasarrufa ayrılarak yatırıma dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Perinçek, bu yatırımların milyonlarca vatandaşa iş imkanı sağlayacağını ve üretimi artıracağını ifade etti.

Yatırım için gereken sermayenin kaynağına ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, ilk kaynak olarak yurt dışındaki Türk varlıklarını işaret etti. Türkiye’nin büyük zenginlerine ait olduğunu belirttiği paraların Londra, New York ve İsviçre bankalarında tutulduğunu söyleyen Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin çok büyük zenginlerinin yurt dışı bankalarında 500 milyar dolar değerinde paraları var. Bunları Türkiye’ye getirmeye mecbur edeceğiz. Kimsenin parasına el koymuyoruz ama bunlar Türkiye’den dışarı kaçırılmıştır. Kanunla bunları mecbur edeceğiz. Nasıl mecbur edeceğimizi çok iyi biliyoruz, her türlü hazırlığımızı yaptık.Bu konuda bir kanun teklifimizde Hakan Topkurulu Genel Başkan Yardımcımız tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir."

‘’TAVUĞU KASAYA KİLİTLİYORUZ, HALBUKİ YUMURTLAMASI LAZIM’’

Perinçek, bankalardaki altın rezervlerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına atıfta bulunan Perinçek, banka kasalarında kilitli olan 500 milyar dolar değerindeki altının "ölü sermaye" olduğunu savundu. "Tavuğu kasaya kilitliyoruz. Halbuki onu yumurtlaması lazım" ifadeleriyle durumu eleştiren Perinçek, bu altınların sahiplerine olanaklar sunularak yatırım sermayesine dönüştürüleceğini belirtti. Perinçek, "İster gel devlet yatırımlarına katıl, iştirak et. İstersen özel yaptığımız planlara göre özel sermaye olarak yatırımda bulun veya işini genişlet diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplamda 1 trilyon doları bulan kaynağın sadece 300-400 milyar dolarının bile yatırıma sevk edilmesinin Türkiye’yi "uçuracağını" savunan Perinçek, bu sayede enflasyonun sona ereceğini ve üretimin artacağını öne sürdü.

Oluşturulacak üretim ekonomisinin sadece asgari ücreti değil, toplumun tüm kesimlerinin gelirini artıracağını belirten Perinçek, ekonomik canlanmayı şu sözlerle tarif etti: "Yalnız asgari ücret değil, bütün ücretlerde ve maaşlarda yükselişler olur. Vatandaş gider alışveriş yapar, piyasada talep artar, çarşılar şenlenir. Yapılan yatırımla sanayimiz ateşlenir, ticaretimiz canlanır. Dolayısıyla üretim odaklı bir ekonomiyi inşa edeceğiz."

Vatan Partisi’nin "Anahtar Parti" konumunda olacağını vurgulayan Perinçek, halktan yetki isteyerek, "Vatan Partisi'nde toplanalım, örgütlenelim ve önümüzde 'Üreticilerin Milli Hükümeti'ni kuralım. Bu hükümetin esas görevi üretim devrimini başarmaktır" çağrısında bulundu.

Ekonomi yönetiminin yurt dışı kaynak arayışını "para dilenmek" olarak nitelendiren Perinçek, mevcut sistemdeki döngüyü şu şekilde eleştirdi: "Mehmet Şimşek, sayın bakanlarımız gidiyorlar, dışarıda bankalardan para dileniyorlar. Halbuki o bankalarda bizim 500 milyar dolar mevduatımız var. Yani Türkiye'nin büyük zenginlerinin o bankalara yatırdığı para, bize yüksek faizle borç olarak geri geliyor. Halbuki kanun zoruyla bu mevduatları Türkiye'ye getireceğiz. Kimsenin parasına el koymuyoruz, yatırıma yönlendireceğiz."

Perinçek, önerdiği modelin hayata geçmesi durumunda Türk halkının yaşam standartlarının yükseleceğini belirterek, "Bu millet asgari ücret rüyası görmeyecek, çocuğunu okutacak, kültür sanat faaliyetlerine katılabilecek" dedi.

Mevcut ekonomik sıkıntıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Vatan Partisi lideri, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir takım 3-5 tane büyük para babasının keyfi uğruna Türkiye'nin bu sıkıntıları çekmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve buna isyan ediyoruz."

‘’ÜZERİNE SOĞUK SU İÇECEKLER’’

Yurt dışında yaklaşık 500 milyar dolar tutarında Türk kaynağı olduğunu belirten Vatan Partisi lideri, bu paraların sahiplerini bekleyen tehlikeyi şöyle anlattı: " New York, İsviçre ve Londra bankalarındaki o 500 milyar doların üzerine bir süre sonra soğuk su içecekler. Çünkü Batı ekonomileri, bankaları, Alman, Fransız ve Amerikan ekonomileri çöküş sürecine girdi. Yarın bir gün o bankalar paraları geri ödeyemeyecek duruma gelecek. Ne kurtarırlarsa kârdır. Yani bunu onların sermayesi, parası diyelim ama Türkiye'nin alın teri o. Türkiye'nin alın teri orada hepimizin payı var.Biz Batı’dan borç dileniyoruz ama aslında kendi paramızı oraya yatırarak onlara borç vermişiz. O paralar Türkiye'nin çiftçisinin, işçisinin, memurunun emeğiyle yaratıldı. Günü geldiğinde Türkiye, 'Benim vatandaşımın orada 500 milyar doları var, dış borcuma mahsuben bu paraların sahiplerine ödemeyi ben içeride yapıyorum' diyebilir.’’

Son olarak Türkiye'nin üretim kapasitesine ve tasarruf potansiyeline değinen Perinçek, ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin üretmeye devam ettiğini belirtti.

‘’YOUTUBE’DA AÇIK ARA BİRİNCİYİZ’’

Programda son 3 ayı kapsayan izlenme istatistikleri üzerinden konuşan Perinçek, Ulusal Kanal'ın 604 milyon izlenme ile zirvede olduğunu vurguladı.

Perinçek, kamuoyunda "en çok izlenen kanal" algısına sahip olan medya kuruluşlarının geride kaldığını belirterek, aradaki uçurumu şu çarpıcı örneklerle anlattı: "Herkesin popüler sandığı CNN Türk 92 milyon izlenmiş. Ulusal Kanal ise 604 milyon. Yani CNN Türk'ü bir kişi izliyorsa, Ulusal Kanal'ı 7 kişi izliyor. En yakın takipçimiz Sözcü TV ile aramızda 3 kat fark var. Muhalefetin iki büyük kanalı Sözcü ve Halk TV'yi toplasanız bile (yaklaşık 400 milyon), Ulusal Kanal'ın ancak altıda dördü ediyor, yaklaşamıyor bile."

Halkın tercihinin neden değiştiğini içerik kalitesi üzerinden analiz eden Perinçek, diğer kanalların izleyiciye çözüm sunmadığını savundu: "Diğerleri sistem medyası. İnsanlar artık 'Kamyon devrildi, falanca karısını bıçakladı, kaç kişi vefat etti' gibi haberlerden, trafik kazalarından bıktı. Millet Türkiye'nin gerçeklerini duymak istiyor. Emekçinin, çiftçinin, işçinin, memurun sorunlarını ve çarşının taleplerini Ulusal Kanal anlatıyor. Türkiye artık sadece gerçekleri değil çözümleri de istiyor."

‘’BU TABLO TÜRKİYE DEVRİME GİDİYOR DEMEKTİR’’

Ulusal Kanal'ın başarısını "halkın sistem dışına çıkışı" olarak yorumlayan Perinçek, "Bu rakamlar medyadaki bir yarıştan ibaret değil. Bu, Türkiye'nin köklü ve büyük değişikliklere gittiğinin resmidir. Halkın sistemin dışına çıktığını, halkın devrim istediğini, üretim devrimi istediğini, ondan sonra insanca yaşamak istediğini, bağımsız, egemen, başirdik bir Türkiye istediğini gösteren rakamlar bunlar. Türkiye çok köklü, büyük değişikliklere gidiyor. Bu rakamın anlamı o’’

Bunun eylemlere de yansıdığını anlatan Perinçek, "Evvelsi gün 1500 genç toplandı, bütün salon taştı, gençler merdivenlere oturdu. Hepsi İstanbul’un fakültelerinden, yüksekokullarından pırıl pırıl gençlerdi. Bu toplantı, gençlikte, kadın hareketinde ve emekçi hareketinde sistem dışı ve köklü değişiklik isteyen bir ayaklanmanın başladığının işaretiydi." ifadelerini kullandı. Perinçek, "Salonda kadın oranı erkeklerden fazlaydı. Bu çok önemli. Gençlik içerisinde kız arkadaşların aktif bir tavır alması, o salonun aynı zamanda çağdaş Türkiye’yi ve geleceğin Türkiye’sini temsil ettiğini gösteriyor. TGB Başkanı Kayahan Çetin ve Öncü Gençlik Başkanı Can Aybers başta olmak üzere gençliği seferber eden önderlerimizi kutluyorum." dedi.

Toplantının ana gündeminin "Türk Devrimi" olduğunu belirten Perinçek, devrimin köklerinin Hunlara, Göktürkler'e ve Selçuklu'ya kadar uzandığını ifade etti. Sempozyumda kullanılan görsellerle ilgili de konuşan Perinçek, Türk devrim tarihinin önemli isimlerini andı: "Namık Kemaller, Mithat Paşalar, Talat Paşalar, Enver Paşalar ve en başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk... Bunlar şimdi mezarlarından kalktılar ve tarih sahnesine çıktılar.’’

‘TOPLANTIYA İLBER ORTAYLI VE KORKUT BOROTAV DA KATILDI’

Toplantıya katılan ve mesaj gönderen önemli aydınlara da değinen Perinçek, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yan yana oturduklarını belirtti. Perinçek, "İlber Hoca, Ulusal Kanal'ın 600 milyonluk izlenme rakamını görünce 'Müthiş bir olay' dedi ve çok önemsedi. Ayrıca Korkut Borotav arkadaşım da Ankara'dan video ile katılarak Türk devriminin devletçiliğini anlattı. Kendisini sağlıklı görmek beni çok sevindirdi" dedi.

Pandemi sonrası gençlik hareketinin durgunluğunu üzerinden attığını ve Anıtkabir yürüyüşleriyle on binlerin sokağa döküldüğünü hatırlatan Perinçek, 2026 yılı için "Hareketli bir yıl olacak" öngörüsünde bulundu.

Medyanın işçi grevlerini ve kitle hareketlerini görmezden geldiğini, sadece magazin ve 3. sayfa haberlerine odaklandığını belirten Perinçek, anket sonuçlarına dikkat çekti: "Halk sistemin dışına çıkıyor. Anketlerde 'Türkiye'nin sorununu kim çözer?' sorusuna verilen cevaplarda, sistem partilerinin hiçbiri birinci sırada değil. 'Hiçbiri' diyenlerin oranı yüzde 40'ı geçti. Vatandaş önüne konulan 10 tane sistem partisine bakıyor ve 'Hiçbiri' diyor. Bu tablo, Vatan Partisi'nin çözüm olduğu gerçeğiyle birleştiğinde çok şeyi anlatıyor."

TEK ÇÖZÜM VATAN PARTİSİ’NİN AF KANUNU’DUR

Perinçek, PKK'nın silah bırakması ve bütünleşme sürecine dair AK Parti ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerin hazırladığı raporları değerlendirdi.

Perinçek, iktidar partileri ve muhalefetin hazırladığı raporlara "utanarak ve üzülerek" baktığını ifade ederek, ‘Maalesef iktidarı temsil eden AK Parti raporu, MHP raporu zaten DEN Parti raporu tamamen karşı cepheden ama bu sürecin çözümünde önemli konumlarda olan İktidar partileri olan AK Parti ve MHP'nin raporuna bakıyorum. Utanarak ve üzülerek ifade edeyim. Hukuk bilgisinin olmadığı raporlar sonuç itibariyle. Niçin? Çok basit. Bir ayrım yapılıyor. suçlu suçsuz ayrımı veyahut da asli faille yardım yataklık ayrımı. Suçlu ve suçsuzu ayıracağız diyor. Kim ayıracak? Suçlu ve suçsuzu Türkiye Anayasası'na göre ve kanunlarına göre ayıracak bir tek merci vardır. O da yargıdır. Suçlu suçsuzun ayrımını yapacağız dediğiniz an Yargılayacağız demiş oluyorsunuz eğer hukuk bilgisi varsa.Yargılayacağız dediğiniz anda da siz yurt dışındaki 15 bin terör örgütün mensubunu yargılamaya kalktığınız zaman bu iş biz yokuşa sürüyoruz. Bu işi çözmeyeceğiz anlamına gelir.’ dedi.

Perinçek, ‘Diyelim hiçbir terör eylemine katılmamıştır, gidip hiçbir şekilde tabancayı sıkıp insan öldürmemiştir, cinayete katılmamıştır, terör yapmamıştır ama o suçsuz mu? Bilgisizlik akıyor o raporlardan ve burada akıyor. Dolayısıyla çözümsüzlük akıyor. Suçlu suçsuz ayrımı yapacağız. Yardım yataklık yapanlarla asli failleri yöneticileri ayıracağız dediğiniz zaman bunu yargılayacağız anlamına gelir. Onun için tek çıkış yolu Vatan Partisi'nin af kanunudur. Bakın Türkiye sallanacak, yuvarlanacak ve ondan sonra en sonunda Vatan Partisi'nin af kanununa gelecek. Çünkü başka bir çıkış yolu yok. Eğer siz bunu ilk önce yargılayacağız dediğiniz zaman o yargılamak diyelim ona 15 yıl sürer. 15 bin insanı yargılamak. Ondan sonra adam gibi yargılayacağınız zaman. Hadi 15 yıl sürmesi de 5 yıl sürsün. Ya bu sürece 5 yıl dayanır mı?’ ifadelerini kullandı.

TEK BİR DİLEKÇE YETERLİ OLACAK

Çözüm için tek çıkış yolunun Vatan Partisi'nin hazırladığı Af Kanunu olduğunu belirten Perinçek, önerdikleri sistemin detaylarını paylaştı. ‘Af kanununun özü şudur yönetici ve mensup üyesiyle, yöneticisiyle bütün PKK mensupları ondan sonra affedilecektir. Cezaevindekiler serbest kalacaktır. Cezaevi dışındakiler de mahkemeye başvurup cezaevindekiler için de aynı şey geçerli. ifadelerini kullanan Perinçek, kanunun 5. maddesinde yer alan o kritik ifadeyi şöyle açıkladı: "Birey diyecek ki, ya bir yazılı dilekçeyle bunu talep edecek veya mahkeme huzurunda zabıtlara, tutanaklara geçirerek talep edecek. Şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ve Türk Milleti ile bütünleşme amacıyla bu af kanunundan yararlanmayı talep ediyorum.".

Bu beyanın ardından mahkemenin derhal karar vererek suç ve cezaları ortadan kaldıracağını belirten Perinçek, sürecin hızlı işleyeceğini kaydetti.

Af, sadece Milli Güvenlik Kurulu'nun feshedildiğini ve silah bıraktığını tespit ettiği PKK için geçerli olacak, diğer örgütlere emsal teşkil etmeyecek. Kanun, entegrasyon için eğitim ve iş olanakları ile askerlik hizmeti gibi maddeler içeriyor.

MECLİSTEKİ İTİRAZLARA RAĞMEN AF ÇIKARILDI

Perinçek, 1921 yılının Şubat ile Haziran ayları arasında yaşanan Koçgiri isyanını hatırlatarak, isyanın hemen ardından, henüz savaş devam ederken bir af kanunu çıkarıldığını belirtti. O dönem Meclis'te yapılan konuşmalarda "Daha Mehmetçik'imizin topraktaki kanı kurumadı. Onları katledenler affediliyor" şeklinde itirazlar yükseldiğini aktaran Perinçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu eleştirilere rağmen o cesareti gösterdiğini ifade etti.

Atatürk'ün bu kararı almasındaki temel nedenin yaklaşan Yunan orduları tehdidi olduğunu vurgulayan Perinçek, "Çünkü Yunan orduları Ankara'ya doğru ilerliyor. Ondan sonra sırtını sağlama alması lazım" ifadelerini kullandı.

Günümüzdeki dış tehditlere dikkat çeken Vatan Partisi lideri, Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail ve Yunanistan'ın bir ittifak kurduğunu ve bütün Ege kıyılarına Amerikan üsleri kurulduğunu hatırlattı. "Bu namlular Türkiye'ye bakıyor" diyen Perinçek, bu koşullarda terör sorununun çözülmesinin ve iç cephenin güçlendirilmesinin sadece bir iç mesele değil, dış cephenin de sorunu olduğunu savundu.

ŞEHİT AİLELERİ KAN DAVASI GÜTMEZ

Şehit ailelerinin sürece tepki göstereceği yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Perinçek, şehit ailelerinin vatanın bütünlüğü konusundaki en duyarlı insanlar olduğunu vurguladı. Konuyu "kan davası takibi" olarak görmediklerini ifade eden Perinçek, şunları söyledi: "Benim babam niçin şehit oldu? İşte Türkiye'nin bu bütünlüğünü sağlamak için şehit oldu. Dolayısıyla o bütünleşmeye yönelik her adımı onlar sevinçle karşılayacaktır. Çünkü evet benim babam boş yere şehit olmamış, benim dayım, benim amcam, benim abim boş yere şehit olmamış".

HÜDAPAR VE DEM PARTİ İLE DEMOKRASİ OLMAZ

Üçlü Komisyon'a rapor sunan Hüdapar'ın taleplerini değerlendiren Perinçek, bu partiyi de DEM Parti gibi "bölücü" olarak nitelendirdi. Hüdapar için "Orta çağ Kürtçüsü" ifadesini kullanan Perinçek, etnik ve mezhepsel partilerin Türk demokrasisinde yeri olmadığını savundu. Perinçek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu da kapatılması gereken bir parti. Bölücü bir parti. O partiler kapatılacak. O partilerle demokrasi olmaz. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, cemaat, tarikat mensupları, etnik amaçlı grupların bulunduğu bir ülke olamaz. Demokrasi zaten bunlardan temizlenmek demek. Şeyh varsa, derviş varsa, mürit varsa, mensup varsa, bölücü parti varsa demokrasi kuramazsınız".

ERDOĞAN VE FİDAN ARASINDA AYRILIK YOK

Programda, Cengiz Çandar ve AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik eleştirileri ve "Cumhurbaşkanı, Bakan'a ayar versin" şeklindeki çıkışları da gündeme geldi. Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan arasında Suriye politikası ve SDG konusunda görüş ayrılığı olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.

Perinçek, "Cumhurbaşkanımızla Dışişleri Bakanımız arasında bu konuda bir sanki ayrılık varmış gibi Ensarioğlu da onunla beraber hareket ediyor. Ve Cengiz Çandar'ın üslubu da son derece terbiyesiz. Cumhurbaşkanı falan, Dışişleri Bakanı'na ayar ver falan. Bu şekilde terbiye dışı, nezaket içinde olmayan söylemler" diyerek tepki gösterdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Hakan Fidan'ın politikasının Cumhurbaşkanı'nın politikası olduğunu vurgulayan Perinçek, bu söylentilerin "süreci baltalamak" amacıyla çıkarıldığını belirtti.

‘ABD’NİN ORTADOĞU’DAN ÇEKİLDİĞİ SÖYLENEMEZ’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın açıklamalarını ve Avrupa'nın savunma politikalarını mercek altına alan Perinçek, Ankara'nın Asya'daki yerini alması gerektiğini vurguladı.

Perinçek, Batı'daki emperyalist-kapitalist sistemin çöküşünün en net göstergesinin ABD ve Avrupa arasındaki çatışma olduğunu belirtti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, NATO ve Avrupa Birliği'ni "Rus tehdidi konusunda yalan söylemekle" suçlamasını değerlendiren Perinçek, ABD Kongresi'nde NATO'dan çekilmeyi öneren yasa tasarılarının gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını, bu durumun Batı ittifakındaki derin çelişkileri ve çöküşü gösterdiğini ifade etti.

AVRUPA SANAYİSİ ÇÖKÜYOR, RUS TEHDİDİ BAHANE

Avrupa ülkelerinin sürekli gündemde tuttuğu "Rusya bize saldıracak" tezinin gerçeği yansıtmadığını belirten Perinçek, bunun ekonomik bir kılıf olduğunu savundu. Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak gibi bir çıkarı olmadığını vurgulayan Vatan Partisi lideri, Almanya ve Fransa gibi sanayi devlerinin yaşadığı ekonomik çöküşe dikkat çekti. Perinçek, bu ülkelerin çöken sivil sanayilerini, savunma sanayisine yapacakları devasa yatırımlarla telafi etmeye çalıştığını ve bu yüzden yapay bir düşman yarattıklarını dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "ABD bölgeden çekilecek" yönündeki öngörüsünü temkinli karşılayan Perinçek, sahadaki askeri varlığın bu söylemi yalanladığını belirtti. Güler'in değerli bir asker ve devlet adamı olduğunu teslim etmekle birlikte bu tespite katılmadığını belirten Perinçek, "Ege kıyılarında Amerikan üstleri, Yunanistan'ın Ege kıyılarında Amerikan üstleri duruyorsa, Türkiye ve Amerika Orta Doğu'dan çekilmiyor demektir" dedi.

Perinçek, ABD'nin çekildiğini kanıtlaması için tek bir kriter olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Orta Doğu'dan çekildiğinizi kanıtlayacağınız tek bir eylem vardır. O da Yunanistan kıyılarındaki üstlerinizi toplar götürürsünüz. Ve aynı zamanda Ege adaları, Menteşe adalarındaki bütün üstlerinizi, askerinizi toplar götürürsünüz. O zaman deriz ki evet Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekiliyor.''

Türkiye'nin Atlantik zincirlerini kırıp Asya'daki yerini alması gerektiğini savunan Perinçek, "Bizim geleceğimiz Asya'da. Bütün sorunlarımızı Asya ilişkileri içinde çözeriz" dedi. Çözüm formülü olarak "Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakını" işaret eden Perinçek, bu modelin bölgesel savaşları önleyecek tek seçenek olduğunu vurguladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de bu stratejiye destek verdiğini belirten Perinçek, "Sayın Devlet Bahçeli de çok cesur bir şekilde ve diğer bütün MHP yöneticileri... hepsi buralarda çok cesur açıklamalar yapıyorlar. Türkiye Rusya Çin İran ittifakı meseleleri çözer" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de kurulan ABD, Yunanistan ve İsrail ittifakına karşı Türkiye'nin Libya ve Suriye ile deniz yetki anlaşmaları yapması gerektiğini ifade eden Perinçek, Rusya'nın bölgedeki varlığının önemine değindi. Perinçek, Rusya'nın caydırıcı gücünün, ABD-İsrail bloğuna karşı Türkiye için hayati bir denge unsuru olacağını belirtti.

‘TÜRKİYE, MİSAFİRİNİ KORUYAMIYOR KONUMUNA DÜŞTÜ’

Program sırasında gelen "Uçak düştü, içinde Libya Genelkurmay Başkanı ve Fransız petrol devi Total'in CEO'sunun olduğu iddia ediliyor" bilgisini değerlendiren Perinçek, olayın sıradan bir kaza olmayabileceğini ima etti. Türkiye'nin kendi hava sahasındaki güvenliğe dikkat çeken Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "Ama ne olursa olsun Türkiye, Genelkurmay Başkanı düzeyinde misafirini kendi hava sahasında koruyamıyor konumuna düşüyor. Bir düşman, dünyaya bunu göstermek istiyordu sonuç itibariyle. Balıkesir'de, Kocaeli'nde, Kastamonu'da, onlar da ilginç".

Perinçek, programda Vatan Partisi'nin yılbaşı etkinliklerini de duyurdu. 2026 hedefleri doğrultusunda "umutla ve sevgiyle" yeni yıla gireceklerini belirten Perinçek, vatandaşları iki büyük buluşmaya çağırdı:

26 Aralık İstanbul: İstanbul İl Örgütü'nde düzenlenecek yemekli ve müzikli kutlama ile partililer bir araya gelecek.

27 Aralık Ankara: Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki "Taş Mahal" salonunda "Güçlü Ankara, Güçlü Türkiye" temalı büyük bir şölen düzenlenecek.

Perinçek, haftanın kitap ve müzik önerilerini de paylaştı. Ferit İlsever'in kaleme aldığı "Cumhuriyet Devrimi Kanunları" kitabını (5. Basım) öneren Perinçek, "Şeriatçılığa teslim edilmeyecek mevziler bu kanunlardır" diyerek eserin önemine vurgu yaptı.

Müzik önerisi olarak ise TGB toplantısında da çalınan ve İttihat Terakki'nin marşı olarak bilinen "Bozdoğan Marşı"nı seçen Perinçek, marş için "Tam bizim havamız. Batı'dan ithal değil, her şeyiyle bizim seslerimiz, bizim melodilerimiz" yorumunu yaptı.