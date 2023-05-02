Doğu Perinçek Türkiye'nin rotasını çiziyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal ekranlarında Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor. 

Çıkış Yolu'nun konuğu PTT Sen Denetleme Kurulu Başkanı Emin Kan oldu. PTT işçilerinin kadro talebini dile getirdi. PTT işçilerine kadro sözü verildiğini belirten Kan, "Çalışma Bakanlığı'nın iki kere Ulaştırma Bakanlığı'na PTT işçisinin kadroya alınması için öneri yazısı gönderdiğini ancak bunun dikkate alınmadığını" açıkladı.

PTT'nin savaş zamanı bile çalıştığını aktaran Kan, "182 yıllık köklü bir kurumun kadroya alınması talebini buradan yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Kan, 14 bin işçinin 1700'ü işten çıkarıldığını belirtti. İşten çıkarılanlar arasında sendika yöneticilerinin de olduğunu belirtti.

Perinçek, "2019'da başlayan mücadelenin başarıya ulaştığı zihnimizde kalmış oysa problem hâlâ çözülememiş" ifadelerini kullandı. PTT'nin tarihimizde çok büyük mücadeleleri olduğunu açıklayan Perinçek, "PTT işçileri işgal zamanında yataklarında şehit edildi. Postahane basıldığı zaman hemen telgrafın başına geçip işgal olduğunu Mustafa Kemal'e haber veriyorlar ve bu haberi veren telgrafçı katlediliyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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