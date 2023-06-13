Çıkış Yolu - 13 Haziran 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, Türkiye'nin düşmanının İsveç değil Amerika olduğuna işaret etti. Perinçek, İsveç'teki Kuran yakma olayıyla da ilgili, "Kuran'ı Kerim kağıt parçası değil ki yakasın" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kuran'ı Kerim'i kimse yakamaz. Kuran'ı Kerim kağıt parçası değil ki yakasın

- Bizim düşmanımız İsveç değil Amerika. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, NATO'nun ABD'nin elinde bir alet olduğunu belirtti. 15-16 Temmuz'da Türkiye'nin NATO ile savaştığını vurgulayan Perinçek, "NATO generallerini hapse tıktık" ifadelerini kullandı.

15-16 Temmuz sonrası TSK'nın millileştiğini belirten Perinçek, "Onun için ABD Türk ordusuna sürekli 'dur' diyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk ordusu içinde bir Amerika vardı. Ne oldu? 15-16 Temmuz gecesi Türk ordusu içindeki Amerika öldürüldü ve hapislere tıkıldı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, NATO'ya oy veren vekillerin şehit cenazelerine gitmelerinin sahtekârlık olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO'ya oy veren vekilin şehitlerden bahsetmesi sahtekârlıktır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

Perinçek, NATO'ya oy vererek milliyetçi olunamayacağını belirterek, "NATO'ya oy verenler bize milliyetçilik taslamasınlar" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO'ya oy veren adam "ben vatanseverim, ben milliyetçiyim" diye benim karşıma çıkmasın.

- NATO'ya oy verenler milliyetçi olamaz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 13, 2023

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