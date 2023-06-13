Çıkış Yolu - 13 Haziran 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, Türkiye'nin düşmanının İsveç değil Amerika olduğuna işaret etti. Perinçek, İsveç'teki Kuran yakma olayıyla da ilgili, "Kuran'ı Kerim kağıt parçası değil ki yakasın" ifadelerini kullandı.

Perinçek, NATO'nun ABD'nin elinde bir alet olduğunu belirtti. 15-16 Temmuz'da Türkiye'nin NATO ile savaştığını vurgulayan Perinçek, "NATO generallerini hapse tıktık" ifadelerini kullandı.

15-16 Temmuz sonrası TSK'nın millileştiğini belirten Perinçek, "Onun için ABD Türk ordusuna sürekli 'dur' diyor" dedi.

Perinçek, NATO'ya oy veren vekillerin şehit cenazelerine gitmelerinin sahtekârlık olduğunu belirtti.

Perinçek, NATO'ya oy vererek milliyetçi olunamayacağını belirterek, "NATO'ya oy verenler bize milliyetçilik taslamasınlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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