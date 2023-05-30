Çıkış Yolu - 30 Mayıs 2023
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.
Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın neden seçimi kazandığını aktardı. Perinçek, "Tayyip Erdoğan bu seçimde, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ay yıldızlı bayrağı arkasına aldı" ifadelerini kullandı.
Perinçek, "Toplum, ay yıldızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatan bütünlüğünün yanında ve emperyalizmin karşısında yer aldı" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023
- Toplum, ay yıldızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatan bütünlüğünün yanında ve emperyalizmin karşısında yer aldı
Perinçek, bu seçimde Atatürk'ü yanına alanların kazandığını belirtti. Perinçek, CHP'nin Atatürk bayrağını açarak seçime girmediğini belirtti. AK Parti'nin ise Atatürk temalarıyla seçimlere girdiğini aktardı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 30, 2023
- CHP Atatürk'ün kurduğu parti olarak bu seçimde Atatürk bayrağını açamadı. Öte yandana AK Parti Atatürk temalarıyla seçime girdi. Bu da çok çarpıcı.
Perinçek, Atatürk mevzisinin rakı içmek, beyaz leblebi yemek olmadığını, Atatürk mevzisinin mazlum milletlere umut olmuş mücadelenin mevzide olmak olduğunu belirtti.
Ayrıntılar geliyor...