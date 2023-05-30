Çıkış Yolu - 30 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- CHP Atatürk'ün kurduğu parti olarak bu seçimde Atatürk bayrağını açamadı. Öte yandana AK Parti Atatürk temalarıyla seçime girdi. Bu da çok çarpıcı.