Çıkış Yolu - 30 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın neden seçimi kazandığını aktardı. Perinçek, "Tayyip Erdoğan bu seçimde, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ay yıldızlı bayrağı arkasına aldı" ifadelerini kullandı.

Perinçek, "Toplum, ay yıldızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatan bütünlüğünün yanında ve emperyalizmin karşısında yer aldı" dedi.

Perinçek, bu seçimde Atatürk'ü yanına alanların kazandığını belirtti. Perinçek, CHP'nin Atatürk bayrağını açarak seçime girmediğini belirtti. AK Parti'nin ise Atatürk temalarıyla seçimlere girdiğini aktardı.

Perinçek, Atatürk mevzisinin rakı içmek, beyaz leblebi yemek olmadığını, Atatürk mevzisinin mazlum milletlere umut olmuş mücadelenin mevzide olmak olduğunu belirtti.

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