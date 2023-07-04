Çıkış Yolu - 4 Temmuz 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Madımak ve Başbağlar katliamlarıyla ilgili konuştu. Perinçek, "Madımak ve Başbağlar ikiz kardeş" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Başbağlar katliamının kamuoyunda yeteri kadar önemle karşılanmadığını vurguladı. Perinçek, "Başbağlar fakir köylü diye mi bu kadar önemsenmiyor? İnsanın aklına ister istemez bu soru geliyor." ifadelerini kullandı.

Perinçek, Kocaeli'ndeki Suriyelilere yönelik kışkırtmaların yapılmasına dikkat çekti. Perinçek, Madımak ve Başbağlar gibi katliamların, toplumun bu kışkırtmalara teslim olması halinde yeniden gerçekleşebileceğini vurguladı.

Perinçek, Gladyo'nun Türkiye'de ezildiğini belirtti. Perinçek, 15-16 Temmuz'da darbe girişiminin ezilmesinin Madımak ve Başbağlar katliamına verilen en köklü cevap olduğunu vurguladı.

Perinçek, Madımak ve Başbağlar katliamlarının halkın bir kısmının galeyana getirilerek gerçekleştirilen olaylar olmadığını vurguladı. Perinçek, "Doğrudan doğruya yer altındaki Amerikan Gladyosu'nun tertiplediği olaylar" ifadelerini kullandı. Perinçek, "PKK'yı harekete geçiren de Gladyo, Madımak'taki olayları tertipleyenler de Gladyo" dedi.

Perinçek, Madımak olaylarının olduğu dönemde, Başbakanlığa vekalet eden Erdal İnönü ile defalarca konuştuğunu aktardı. Perinçek, İnönü'nün kendilerini rahatlatmaya çalıştığını ancak duruma müdahale etmekte geri kaldığını belirtti. Perinçek, "Bu Erdal İnönü'nün değil, sosyal demokrasinin sorunu. Müdahalesizlik" ifadelerini kullandı. 

Perinçek, Başbağlar'ı da, Madımak'ı da, Kahramanmaraş'ı da NATO'nun yaptığını belirtti.

Perinçek, Kuran'ı Kerim'i yakanın da, Başbağları yakanın da Madımak'ı yakanın da NATO olduğunu vurguladı. Perinçek İsveç'in NATO'ya girmesine evet demenin, bu kışkırtmalara evet demek anlamına geldiğini belirtti.

Perinçek, AK Parti'nin Silivri duvarlarının yıkılmasından sonra ABD'ye karşı belli bir karşı duruş sergilediğini ancak kararsız davrandığını aktardı. Perinçek, "Bugün Türkiye'de pahalılık varsa Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun dayattığı ekonomi politikalarını devam ettirmesidir" ifadelerini kullandı.

Perinçek, hükümetin NATO'yu anlamadığını ya da anlamak istemediğini aktardı. İsveç'in NATO üyeliğinin terör meselesi üzerinden konulmasının yanlışlığını vurgulayan Perinçek, "NATO'nun Rusya'ya vurduğu her darbe Türkiye'ye vurduğu darbedir. Türkiye'ye vurduğu her darbe Rusya'ya vurduğu darbedir. Rusya'ya yönelen tehdit Türkiye'ye de yönelmiştir. Bu denklemi anlamadan Türkiye içinde bulunduğu süreçten çıkamaz" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Tayyip Erdoğan hükümetinin NATO'ya önem atfetmesine karşın Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadelerini hatırlattı. Perinçek, "ABD başkanından sonraki en Amerikancı Cumhurbaşkanı Macron bile NATO'nun öldüğünü kabul etti" ifadelerini kullandı.

Perinçek, ABD'nin artık bölgede söz sahibi olmadığını, insiyatifini kaybettiğini aktardı.

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# Çıkış Yolu # Doğu Perinçek # vatan partisi # çıkış yolu

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