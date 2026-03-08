Doktor: Başka Hayatta 1. bölüm izle NOW TV | Doktor: Başka Hayatta ilk bölüm tek parça full HD izle
Hafızasını kaybeden bir doktorun hayatını yeniden kurma mücadelesini anlatan “Doktor: Başka Hayatta”, ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak.
“Doktor: Başka Hayatta” dizisi, yaşadığı saldırı sonrası hayatı tamamen değişen bir doktorun hikayesini konu alıyor. Dizi, dramatik olaylarla başlayan ve geçmişle yüzleşme temasını merkezine alan güçlü bir hikaye sunuyor.
Mucize eseri kurtulduğu saldırının ardından 12 yıllık hafızasını kaybeden Prof. Dr. İnan Kural, gözlerini bambaşka bir hayata açar. Artık bir doktor değil, hastadır.
Büyük aşkından boşanmış, ailesi dağılmıştır. Belki bir doktor olarak en tepeye tırmanmıştır ama bu yolculukta dostlarının ve çevresindeki neredeyse herkesin kalbini kırmıştır.
Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan İnan Kural, eski hayatının izlerini takip etmeye başlar. Bu süreçte hem geçmişiyle hem de karakteriyle yüzleşmek zorunda kalır.
Nasıl olup da böylesine soğuk, neredeyse acımasız bir adama dönüştüğünü bir türlü anlayamayan İnan, tamamen yabancısı olduğu bu dünyada kendini yeniden bulmak için hastaneye döner.
İnan Kural’ın geçmişine dair saklı gerçekler ve unutulan olaylar, dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak büyük çatışmaların kapısını aralıyor.
Geçmişin acı dolu sırları ve İnan’ın işlediğini bildiği ama unuttuğu günahlar birer birer ortaya çıkarken, yeni hayatında en büyük destekçisi eski asistanı olan genç doktor Elif olur.
Ancak İnan’ın bilmediği bir şey vardır: Elif’in kalbinde ona dair çok daha derin bir hikaye saklıdır.
