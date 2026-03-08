Doktor: Başka Hayatta 1. bölüm izle NOW TV | Doktor: Başka Hayatta ilk bölüm tek parça full HD izle

Büyük aşkından boşanmış, ailesi dağılmıştır. Belki bir doktor olarak en tepeye tırmanmıştır ama bu yolculukta dostlarının ve çevresindeki neredeyse herkesin kalbini kırmıştır.

Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan İnan Kural, eski hayatının izlerini takip etmeye başlar. Bu süreçte hem geçmişiyle hem de karakteriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Nasıl olup da böylesine soğuk, neredeyse acımasız bir adama dönüştüğünü bir türlü anlayamayan İnan, tamamen yabancısı olduğu bu dünyada kendini yeniden bulmak için hastaneye döner.