Doktor: Başka Hayatta 2. bölüm izle NOW TV | Doktor: Başka Hayatta son bölüm tek parça full HD izle

NOW TV’nin dikkat çeken dizilerinden Doktor: Başka Hayatta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin takipçileri 2. bölümde yaşanacak gelişmeleri ve bölümü canlı izleme yollarını araştırıyor.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Dr. İnan Kural, yıllarca hükmettiği hastaneye bu kez bir hasta olarak döner. Hafızasını kaybetmiş olması ise onu kimlik karmaşasıyla karşı karşıya bırakır.

İnan’ın varlığından ve geçmişteki sırların ortaya çıkmasından korkan Ilgaz ile Neslihan, onu hastaneden uzaklaştırmak için tehlikeli planlar yapmaya başlar.

Serviste yatan ve durumu giderek ağırlaşan genç bir hastanın teşhis edilemeyen hastalığı ise İnan’ın tıbbi sezgilerini harekete geçirir. Doktorluk yetkisi olmamasına rağmen bu duruma müdahale etmesi, Elif’i hem kariyeri hem de İnan’a duyduğu güven arasında zor bir seçimle karşı karşıya bırakır.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Doktor: Başka Hayatta dizisinin 2. bölümü 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Diziyi NOW TV’nin canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz.