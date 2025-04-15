"Esra Erol’da" programında skandal! RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV’de hafta içi her gün yayınlanan ve kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan "Esra Erol’da" programına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK’ten yapılan resmi açıklamada, söz konusu yayın hakkında kamuoyundan gelen yoğun şikayetlerin dikkate alındığı ve inceleme sürecinin ivedilikle yürütüleceği belirtildi.

RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz ‘İlke Kararları’nı bir kez daha önemle hatırlatırız.”