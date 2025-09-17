Eşref Rüya 14. bölüm canlı izle! Eşref Rüya 14. bölüm full izle! KANAL D canlı izle

Kanal D dizisi Eşref Rüya, yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de ekranda. 14. bölüm özetine göre Eşref içeride gücünü pekiştirirken, dışarıda Nisan hızlı yükselişini sürdürüyor; Kadir’in “Yetimler” üzerinde kurduğu planlar kritik bir ortaklığa kapı aralıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eşref Rüya 14. bölüm canlı izle! Eşref Rüya 14. bölüm full izle! KANAL D canlı izle
Yayınlanma:

Eşref Rüya, sezon finalinin ardından 14. bölümle bu akşam 20.00’de Kanal D’de. 

Eşref’in hapishane içindeki ağırlığını artırdığını; dışarıda Nisan’ın şöhret basamaklarını hızla tırmandığını aktarıyor. Kadir’in güç hırsıyla “Yetimler”i çizgilerinden saptırabilecek hamleler planladığı, kuracağı ortaklığın beklenmedik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Fragman/ön izleme: Fragmanlarda Eşref’in Kadir’le hesabı tek başına kapatmaya yöneldiği ve “kartları yeniden dağıtacak” yeni bir figürün oyuna dahil olduğu vurgulanıyor. 14. bölüm için iki fragman ve bir ön izleme yayımlanmış durumda. 

Yayın bilgisi: Bugün 20.00 – Kanal D.

Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Eylül elektrik kesintileriYarın elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Eylül elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
Öğrencileri ayıran öğretmen veliler tarafından darp edildi! Geçen yıl da bir kadın öğretmen bıçaklanmıştıÖğrencileri ayıran öğretmen veliler tarafından darp edildi! Geçen yıl da bir kadın öğretmen bıçaklanmıştıYurt
Milli güreşçimiz Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale çıktıMilli güreşçimiz Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale çıktıSpor
kanal d kanal d canlı
Günün Manşetleri
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Çok Okunanlar
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
Kavurucu sıcaklar geliyor! Kavurucu sıcaklar geliyor!
Milyar euroluk devler! Milyar euroluk devler!
BİM'de indirim çılgınlığı başladı BİM'de indirim çılgınlığı başladı