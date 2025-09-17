Eşref Rüya 14. bölüm canlı izle! Eşref Rüya 14. bölüm full izle! KANAL D canlı izle

Eşref Rüya, sezon finalinin ardından 14. bölümle bu akşam 20.00’de Kanal D’de.

Eşref’in hapishane içindeki ağırlığını artırdığını; dışarıda Nisan’ın şöhret basamaklarını hızla tırmandığını aktarıyor. Kadir’in güç hırsıyla “Yetimler”i çizgilerinden saptırabilecek hamleler planladığı, kuracağı ortaklığın beklenmedik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Fragman/ön izleme: Fragmanlarda Eşref’in Kadir’le hesabı tek başına kapatmaya yöneldiği ve “kartları yeniden dağıtacak” yeni bir figürün oyuna dahil olduğu vurgulanıyor. 14. bölüm için iki fragman ve bir ön izleme yayımlanmış durumda.

Yayın bilgisi: Bugün 20.00 – Kanal D.