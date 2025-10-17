Eşref Rüya 18. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisi, 15 Ekim 2025 akşamı yayımlanan 18. bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tims&B Productions imzalı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yapım, entrikalarla dolu yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜM KONUSU

Eşref’in, Çiğdem’in Nisan’a yönelik tehditlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte olaylar yeniden karıştı. Nisan, yaşananların ardından hastaneye koşarken Gürdal, “Fıstık”ı kurtarmak için 200 milyon doları temin etmeye çalıştı. Yetimler örgütünün muhasebecisi Sungur’un karşısına çıkan Gürdal, hesabı kapatma kararı aldı. Bölümün finalinde Eşref, Nisan’ı almak için Dinçer’in evine gitti ancak Dinçer, Eşref’in karşısına çıkarak beklenmedik bir restleşmeye imza attı.

18. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizinin 18. bölümü, Kanal D’nin resmi internet sitesinden kesintisiz ve full HD olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, dizinin tüm bölümlerine kanald.com.tr/esref-ruya adresinden ulaşabiliyor.