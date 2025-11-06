Eşref Rüya 21. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle!

Her hafta reyting rekorları kıran Eşref Rüya, 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerinde yer aldığı dizi, 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana geldi.

Yeni bölümde Eşref ve Kadir, hayatta kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. İkili, girdikleri çatışmada farklı yöntemlerle hareket ederken, Eşref Hıdır’ı düşmanın elinden kurtarmak için riskli hamleler yapmak zorunda kalıyor.

Kadir ise yaşanan krizi fırsata çevirmeye çalışıyor ve operasyonu bir sonraki aşamaya taşımak istiyor. Nisan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair sorgulamalara başlarken, olaylar giderek karmaşık hale geliyor.

Bölümde ayrıca Dinçer’in ortaya koyduğu yeni kozla birlikte tempo iyice yükseliyor. Eşref’in aldığı kararlar ve Rüya karakterinin geri dönüşü izleyicilerde büyük merak uyandırıyor.

Eşref Rüya’nın 21. bölümü Kanal D’nin resmi internet sitesinden ve Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor.