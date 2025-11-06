Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 22. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölümde Eşref ve Kadir arasında yaşanacak gerilim dolu sahneleri araştırıyor.
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Çarşamba akşamları saat 20.00’de yayınlanan dizinin 22. bölüm fragmanı araştırılıyor.
Yeni bölümde Eşref ve Kadir’in çatışma sahneleri öne çıkarken, dizide gerilim, aksiyon ve karakter iç hesaplaşmaları aynı anda ilerliyor. Final sahnesinin ardından izleyiciler, “Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kanal D yayın akışında Çarşamba 20.00 kuşağında yer alan dizi, son bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu.