Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 22. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölümde Eşref ve Kadir arasında yaşanacak gerilim dolu sahneleri araştırıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak?
Yayınlanma:

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Çarşamba akşamları saat 20.00’de yayınlanan dizinin 22. bölüm fragmanı araştırılıyor.

Yeni bölümde Eşref ve Kadir’in çatışma sahneleri öne çıkarken, dizide gerilim, aksiyon ve karakter iç hesaplaşmaları aynı anda ilerliyor. Final sahnesinin ardından izleyiciler, “Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kanal D yayın akışında Çarşamba 20.00 kuşağında yer alan dizi, son bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. 

FRAGMAN İZLE

Eşref Rüya 21 bölüm full izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm tek parça izleEşref Rüya 21 bölüm full izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm tek parça izleTV Yayını
“Panik yok” dedi! İslam Memiş’ten gram altın için 8.800 TL tahmini“Panik yok” dedi! İslam Memiş’ten gram altın için 8.800 TL tahminiEkonomi
kanal d fragman
Günün Manşetleri
“Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Çok Okunanlar
Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak?
“Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz” “Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”
Hat-trick ne demek, futbolda ne anlama geliyor? Hat-trick ne demek, futbolda ne anlama geliyor?
Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak
Eşref Rüya 21 bölüm full izle! Eşref Rüya 21 bölüm full izle!