Eşref Rüya 23. bölüm izle KANAL D | Eşref Rüya son bölüm tek parça full HD dizi izle

Eşref, gizli planları için güvenilir bir muhbir ararken soluğu Çiğdem’in yanında alıyor. Bu beklenmedik buluşma kısa sürede çevrede konuşulmaya başlıyor. Nisan, Eşref ile Çiğdem’in bir arada olduğunu duyunca öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor.