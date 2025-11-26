Eşref Rüya 23. bölüm izle KANAL D | Eşref Rüya son bölüm tek parça full HD dizi izle
Eşref’in Nisan’la ilişkisini bitirmesi, Çiğdem’le buluşması ve Kadir–Dinçer cephesinde artan tehlike Eşref Rüya’nın 23. bölümünde tansiyonu yükseltiyor. İşte Eşref Rüya 23. bölüm izleme fırsatı...
Eşref, Nisan’ın tercihini Dinçer’den yana kullanması üzerine kesin bir karar alarak Nisan’la ilişkisini sonlandırıyor.
Nisan ise yaşananları düzeltmenin bir yolunu ararken Eşref’in bu kararındaki kararlılık dikkat çekiyor.
Eşref, gizli planları için güvenilir bir muhbir ararken soluğu Çiğdem’in yanında alıyor. Bu beklenmedik buluşma kısa sürede çevrede konuşulmaya başlıyor. Nisan, Eşref ile Çiğdem’in bir arada olduğunu duyunca öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor.
