Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin 23. bölümünün ardından izleyiciler gözünü 24. bölüm fragmanına çevirdi. Yapımın yeni tanıtımı Kanal D’nin resmi sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyicilerin gündemine yeniden oturdu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide 23. bölüm sonrası 24. bölüm fragmanı için aramalar hız kazandı. İzleyiciler, yeni bölümde karakterleri bekleyen gelişmeleri merak ediyor.

Eşref'in içine ihanetin derdi çoktan düşmüş ve onu yemeye başlamıştır. İhanetin adı ise Nisan'dır... Nisan ise Fulya'nın ölümünün Dinçer'den kaynaklandığını düşünüyor.

Dizinin 24. bölüm fragmanı, Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Fragmana aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

23. bölümde Eşref, Nisan’ın Dinçer’i tercih etmesi üzerine ilişkisini kesin bir dille sonlandırdı. Nisan, bu kararın sonuçlarıyla yüzleşmeye çalışırken Eşref, muhbir arayışı için Çiğdem’in kapısını çaldı. Eşref ve Çiğdem’in bir arada olduğunu duyan Nisan öfkesine hâkim olamadı.

Kadir ise İhtiyar’a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara başladı. Fakat Eşref’in hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu süreçte Dinçer’i de tehlikenin içine çekti. Öte yandan gizli hayranının hâlâ hayatta olduğunu öğrenen Eşref, Dinçer’le yüzleşmeye bir adım daha yaklaştı.

