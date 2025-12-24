Eşref Rüya 27. Bölüm İzle: Kanal D Son Bölüm Full HD Tek Parça İzle

Eşref Rüya, 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin önceki bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından, yeni bölümü kaçıran izleyiciler “Eşref Rüya 27. bölüm izle” ve “son bölüm nasıl izlenir?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümü, televizyon yayınının ardından dijital platformlardan da izlenebiliyor.

EŞREF RÜYA 27. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya’nın 27. bölümü, Kanal D’nin resmî internet sitesi ve resmî dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, bölümü yayın saatinden sonra diledikleri zaman tekrar oynatma seçeneğiyle takip edebiliyor.

EŞREF RÜYA 27. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, oteli Kadir’den zekice bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefini eski evine çevirir. Kadir’e karşı başlattığı mücadelede yetimler iki farklı cepheye ayrılır.

Kontrollü ilerlemeye çalışan Eşref’in planları, Sadık’ın gözleri önünde hayatını kaybetmesiyle altüst olur. Bu gelişmenin ardından Eşref ile Kadir arasındaki gerilim daha da tırmanır ve bir sonraki karşılaşmada artık merhamete yer kalmaz.

Öte yandan Eşref’in cinayet işlediğine dair görüntülerin Selma’nın eline geçmesi, dengeleri değiştirir. Selma, bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışırken, Nisan’ı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Nisan, sevdiği adam için risk alırken, Eşref ile yüzleşmek zorunda kalır.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.