Eşref Rüya 28. bölüm izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm full HD kesintisiz izle

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 28. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

Eşref Rüya, bu akşam Kanal D ekranlarında 28. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler, hikâyeyi daha da karmaşık bir noktaya taşıyor.

Nisan’ın vurulmasıyla büyük bir sarsıntı yaşayan Eşref, bu olayın perde arkasını ortaya çıkarmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Aynı zamanda oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir’i Eşref’ten uzak tutmanın yollarını ararken, yıllardır beklediği yüzleşme için uygun zamanı kolluyor.

Yeni bölümde Dinçer, Nisan’ın vurulmasının ardından intikam planını bir üst aşamaya taşıyor. Bu hamle, Nisan’ı hiç olmadığı kadar tehlikeli bir sürecin içine sürüklüyor. Eşref, Nisan’ı bu ölümcül oyundan kurtarmaya çalışsa da, yaşanacakların kaderi Eşref’in vereceği tek bir karara bağlı hale geliyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı dizide bu hafta gerilim ve heyecan dozu yükseliyor.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Eşref Rüya’nın 28. bölümü yayın saatinde Kanal D’de ekrana gelecek.

