Eşref Rüya 33 bölüm tek parca full izle

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, 33. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Eşref, kendisine oynanan oyunun farkına varınca durumu lehine çevirip ipleri eline alıyor.

Ancak Eşref’in planlarından habersiz olan Nisan, onun Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Yetimlere düzenlenen hain saldırının ardından Kadir’i karşısına alan Eşref, Hıdır’ın olaylara dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşiyor. Sağ kolu olarak gördüğü Hıdır’a güvenini kaybetmiş olsa da Eşref, nihai hedefine ulaşmak için Kadir’in çaresizliğini fırsata çevirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Nisan, sahte Rüya’yla yüzleşince gerçekleri öğreniyor ve bu kez kendisinin Rüya olduğundan emin oluyor.

