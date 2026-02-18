Eşref Rüya 33 bölüm tek parca full izle

Eşref Rüya 33. bölümüyle ekranlarda. Eşref, kendisine kurulan oyunu fark edince ipleri eline alıyor. Nisan ise Eşref’in Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Eşref Rüya 33 bölüm tek parca full izle
Yayınlanma:

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, 33. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Eşref, kendisine oynanan oyunun farkına varınca durumu lehine çevirip ipleri eline alıyor.

Ancak Eşref’in planlarından habersiz olan Nisan, onun Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Yetimlere düzenlenen hain saldırının ardından Kadir’i karşısına alan Eşref, Hıdır’ın olaylara dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşiyor. Sağ kolu olarak gördüğü Hıdır’a güvenini kaybetmiş olsa da Eşref, nihai hedefine ulaşmak için Kadir’in çaresizliğini fırsata çevirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Nisan, sahte Rüya’yla yüzleşince gerçekleri öğreniyor ve bu kez kendisinin Rüya olduğundan emin oluyor.

33. BÖLÜM İZLE

Adana’da okullara yağış engeli: Taşımalı eğitime 1 gün ara verildiAdana’da okullara yağış engeli: Taşımalı eğitime 1 gün ara verildiYurt
eşref rüya dizi izle canlı izle
Günün Manşetleri
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum
Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi
Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakanlık denetim yaptı, ceza kesti
Adana merkezli 10 ilde "sahte reçete" operasyonu
Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi
Ziraat Bankası 2025 bilançosunu açıkladı
Damacanalar dolusu uyuşturucu yakalandı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?
Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Meteoroloji alarm verdi Meteoroloji alarm verdi