Eşref Rüya 34 bölüm tek parca full izle

Emre Rüya 34. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Nisan’ın muhbirliğinin ortaya çıkmasıyla Eşref gözaltına alınıyor, ekip dağılma noktasına geliyor.

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 34. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanacak.

Nisan’ın Eşref’i koruma çabalarına rağmen Eşref gözaltına alınır.

Bu sırada Nisan’ın muhbirliği ortaya çıkar ve Eşref başta olmak üzere tüm ekip büyük bir şok yaşar. Nisan kendini savunmaya çalışsa da Çiğdem’in öne sürdüğü ses kayıtları, Nisan’ın işini bir hayli zorlaştırır.

Uğradığı ihanet karşısında Eşref büyük bir sessizliğe bürünürken, onun yokluğunu fırsat bilen İhtiyar harekete geçer. Yetimler’in karşısına çıkaracağı yeni isimle tüm dengeleri değiştirecek sarsıcı bir adım atar.

Gerilim dozunun artacağı 34. bölüm, bu akşam Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak.

