Eşref Rüya 35 bölüm tek parca full izle

Eşref Rüya 35. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de 4 Mart akşamı yayımlanan yeni bölümde Eşref ve Nisan arasında yaşanan yüzleşme ile hikâyedeki dengeleri değiştirecek gelişmeler ekrana geliyor.

Eşref Rüya 35 bölüm tek parca full izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Eşref Rüya, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi, yeni bölümüyle yine heyecan dozunu artırmaya hazırlanıyor. 

EŞREF RÜYA 35. BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya yeni bölümü ile 4 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya 

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapar. Nisan başından geçen her şeyi Eşref’e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref’in kalbinde derin bir yara açar.

Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

Eşref’in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar’dan cezbedici bir teklif alır. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını arar.

Fenerbahçe tarih verdi: Tedesco ne zaman dönüyor?Fenerbahçe tarih verdi: Tedesco ne zaman dönüyor?Spor
"Savcıyım, polis benim emrimde" diyen kişi hakkında istenen ceza belli oldu"Savcıyım, polis benim emrimde" diyen kişi hakkında istenen ceza belli olduGündem
dizi izle eşref rüya canlı izle
Günün Manşetleri
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
İran, Tel Aviv'i bu gece de vurdu
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?