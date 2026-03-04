Eşref Rüya 35 bölüm tek parca full izle

Eşref Rüya, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi, yeni bölümüyle yine heyecan dozunu artırmaya hazırlanıyor.

EŞREF RÜYA 35. BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya yeni bölümü ile 4 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapar. Nisan başından geçen her şeyi Eşref’e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref’in kalbinde derin bir yara açar.

Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

Eşref’in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar’dan cezbedici bir teklif alır. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını arar.