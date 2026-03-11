Eşref Rüya 36 bölüm tek parca full izle

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin 36. bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler “Eşref Rüya yeni bölüm canlı izle” ve “Kanal D canlı yayın” aramalarını yapıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 36. bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Kanal D canlı yayın ekranına yönelerek yeni bölümü takip ediyor.

36. BÖLÜM KONUSU

Eşref, Nisan’la yaşadığı ayrılığın ardından büyük bir iç hesaplaşmanın içine girer. Aşklarının artık imkânsız olduğunu kabullenen Eşref, yaşananlar için kendini suçlarken içinde büyüyen öfkeyle mücadele etmeye çalışır. Ancak yaşadığı acı, zaman zaman en yakınlarına da yansır.

Bir yandan duygularıyla baş etmeye çalışan Eşref, diğer yandan Yaşar’a karşı sert bir mücadele başlatır. Yaşar’ın ticaretini durdurmak için tüm gücünü ortaya koyan Eşref, bu süreçte yeni bir çatışmanın içine sürüklenir.

Nisan ise yaşananların ardından hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verir. Herkesten uzaklaşarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen Nisan’ın yolu beklenmedik bir anda Yaşar’la kesişir. Bu karşılaşma Nisan’ı sürpriz gelişmelerle dolu bir yolculuğa götürür.

Eşref Rüya dizisinin 11 Mart Çarşamba günü yayınlanan 36. bölümü, Kanal D canlı yayın ekranı üzerinden izlenebiliyor. Diziyi canlı takip etmek isteyen izleyiciler Kanal D’nin resmi yayın sayfası üzerinden yeni bölümü izleyebiliyor.

