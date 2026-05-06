Eşref Rüya 43 bölüm tek parca full izle

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde, Yaşar’ın ölümü sonrası Eşref ve Gürdal’ın hapse girmesiyle hikâyede yeni bir süreç başlıyor.

Eşref, cezaevinde kendisine baskı kurmaya çalışan Celo Ağa ile karşı karşıya geliyor. İki taraf arasında güç mücadelesi yaşanırken, Eşref’in hapishane içindeki dengeleri değiştirmeye yönelik adımlar attığı görülüyor.

Dışarıda ise Nisan’ın Eşref’in durumuna ilişkin girişimleri dikkat çekiyor. Nisan, onun masumiyetini ortaya koymak için çeşitli adımlar atarken, yaşadığı stresin hamileliği üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor. Aynı süreçte Nisan ile Gülümser arasındaki yakınlaşma da sürüyor.

Bölümde ayrıca Eşref’in Celo ile anlaşma zemini aradığı ancak bu sürecin farklı bir planın parçası olduğu görülüyor. Celo Ağa’nın dışarıdaki bağlantıları üzerinden gerçekleştirdiği hamlenin, Eşref ve çevresindekiler üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

Dizi, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

