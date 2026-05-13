Eşref Rüya 44 bölüm tek parca full izle

Eşref Rüya Son Bölüm Özeti

Müslüm'ün ölümüyle derin bir yasa boğulan Eşref ve ekibi, bu olayın arkasındakilerden hesap sormak için intikam yemini eder. Yas sürecinde öfkeyle dolup taşan Eşref, Celo Ağa'nın hapishanedeki hükmüne son vermeyi kafaya koyar.

Bu sırada babasının İhtiyar olduğunu öğrenen Nisan, bu ağır gerçekle başa çıkmakta zorlanırken; Çiğdem'in kurduğu oyunlar dengeleri iyice bozar. Ekip, Müslüm'ün ölümünden sorumlu olan Muzo'yu hedefine koyunca Nisan, Eşref'i korumak için kendi gizli planını harekete geçirir. Eşref ise hapishanede büyük bir isyanın fitilini ateşlediğinde, bu hamlesinin ortalığı yangın yerine çevireceğinden habersizdir.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 13 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan 44. bölümü ve öne çıkan sahneleri, televizyon yayınının ardından kanald.com.tr üzerinden izlenebiliyor.