Eşref Rüya 45 bölüm tek parca full izle

Kanal D’nin İlgiyle Takip Edilen Dizisi Eşref Rüya, 45. Bölümüyle Ekranlara Geldi

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Eşref Rüya" dizisi, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınlanan 45. bölümüyle ekran macerasına devam etti. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapımın son bölümü, televizyon gösteriminin hemen ardından dijital platformlardaki yerini aldı.

Dizinin bu hafta yayınlanan yeni bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Hapishane yangınından son anda kurtulan Eşref’i gören Nisan, yaşanan bu tehlikeli sürece bir son vermesi gerektiğini anlar. Balıkçı ile yaptığı anlaşmada tüm riskleri göze alan Nisan, kendisini tamamen ortaya koymaya hazır olduğunu belirtir ve İhtiyar’a ulaşabilmek adına hiç ummadığı kişilerle ittifak kurmak zorunda kalır. Diğer taraftan, hapishanedeki yangını fırsat bilerek dışarı çıkmayı başaran Celo, Eşref ile olan geçmiş hesabını kapatmak amacıyla Kadir ile bir anlaşma gerçekleştirir. Nisan’ın kendisi için büyük bir tehlikeye atıldığını ve adeta kendisini ateşe verdiğini öğrenen Eşref ise içine düştüğü bu büyük çıkmazdan kurtulmanın ve durumu tersine çevirmenin bir yolunu bulmak için harekete geçer.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Çağatay Ulusoy (Eşref Tek), Demet Özdemir (Nisan Akyol), Büşra Develi (Çiğdem Serim), Necip Memili (Gürdal Bozok), Tolga Tekin (Müslüm Çermik), Ahmet Rifat Şungar (Faruk Sezeri), Görkem Sevindik (Kadir Yanik) ve Umut Karadağ (Serdar Günsur) gibi başarılı isimler rollerini sürdürüyor.

Eşref Rüya dizisinin Kanal D'de yayınlanan 45. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, yapıma ait en son bölümün tamamına Kanal D'nin resmi internet sitesi ve dizinin resmi YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde ulaşabilirler.