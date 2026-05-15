Eşref Rüya bitiyor mu, neden final yapıyor? Kanal D'den son dakika kararı: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir veda ediyor!

Eşref Rüya dizisi için alınan sezon finali kararı değişti. Yapım şirketinin yaptığı açıklamaya göre dizinin sezon finali yerine final yapacağı duyuruldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

Perşembe akşamları yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin sezon finali yapacağı açıklanmıştı.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım şirketi karar değiştirdi.

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İddiaya göre iki sezondur yayınlanan Eşref Rüya, rakip dizi Yeraltı’nın başlamasının ardından reytinglerde düşüş yaşadı.

Sadık seyirci kitlesi sayesinde 3. sezon onayı aldığı belirtilen dizi için son anda final kararı verildiği öne sürüldü.

YAPIM ŞİRKETİ NE AÇIKLADI?

Yapım şirketinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.”

EŞREF RÜYA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Haberde, Eşref Rüya dizisinin 3 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edeceği belirtildi.

