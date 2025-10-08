Eşref Rüya yeni bölüm canlı izle! 17. bölüm full tek parça izle

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya bu akşam 17. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Eşref, Gürdal’ı kurtarmak için büyük risk alırken Rus mafyasının hedefi haline geliyor.

Yayınlanma: Güncellenme:
Resim: 1

Eşref, Gürdal’ı Kadir’in elinden kurtarmak için her şeyi göze alıyor ancak bu kez Rus mafyasının hedefi haline geliyor.

Resim: 2

Dinçer’in manipülasyonlarıyla kafası karışan Nisan, Eşref’in Afra’nın ölümünden sorumlu olabileceğine inanmaya başlıyor.

Resim: 3

Eşref, hem Gürdal’ı bulmak hem de kendisine yöneltilen iftiraların kaynağını ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

Resim: 4

Nisan kardeşinin cinayetinin izini sürerken Eşref, adını temize çıkarmak ve ekibini korumak için her şeyini ortaya koyuyor.

Resim: 5

